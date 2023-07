La crainte de Passe-Muraille de "Fort Boyard": "Après les tigres, ils voudront la peau des nains"

"Si ces bien-pensants ont réussi à faire virer les tigres, ils risquent d'avoir la peau des nains", estime celui qui endosse le rôle de Passe-Muraille dans les colonnes du quotidien "Sud-Ouest". "On en rigole entre nous, mais on est un peu inquiets. S'ils nous cachent, on ne sert plus à rien."

Loin de voir l’utilisation de son handicap à des fins mercantiles, Anthony Laborde (40 ans) estime même servir la cause des personnes de petite taille.

"Sans mon handicap, jamais je n'aurais eu cette vie. Il a été ma force et finalement une chance", poursuit encore Passe-Muraille. "Je sais que tous ne le vivent pas aussi bien, mais dès le début, je me suis considéré comme un gamin normal, sans doute parce qu'à la maison mes parents n'ont pas fait de moi un assisté…"

Recruté par "Fort Boyard" depuis ses 17 ans, Passe-Muraille touche environ 300 euros par émission mais enchaîne aussi les spectacles ainsi que les séances de dédicaces pour gagner sa vie.

Passe-Oussakass, un troisième personnage de petite taille dans "Fort Boyard"

Depuis cet été, "Fort Boyard" a fait appel à une troisième comédienne de petite taille pour compléter son casting.

Jouant une sorcière qui taquine les candidats, Stéphanie Lhorset devait initialement endosser le rôle de Mauvaise-Passe. Mais face aux critiques des associations qui voyaient là un patronyme dégradant, la production a choisi d’opter pour un nouveau pseudo : Passe-Oussakass.