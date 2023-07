Dupontel dit adieu aux cons

La Une, 20h20

Sorti en 2020, Adieu les cons atteste une nouvelle fois du talent d’écriture d’Albert Dupontel. L’acteur et réalisateur français y critique de sa plume légère et acide la complexité administrative et les absurdités de notre monde. Il se met en scène face à Virginie Efira, alias Suze Trappet, une coiffeuse qui décide de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a été forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans.

Mardi 18

En quête de la cité perdue

RTL Club, 20h05

Au début du XXe siècle, l’explorateur Percival Harrison Fawcett se voit offrir un voyage vers l’Amazonie pour cartographier les frontières entre le Brésil et la Bolivie. Il y découvre les traces d’une civilisation perdue qui ne cessera de l’obséder. The lost city of Z raconte l’aventure de cet explorateur ayant réellement existé. Un voyage intérieur et sensoriel qui transpire la chaleur et l’humidité de la forêt tropicale.

Mercredi 19

Sophie Rollet contre Goodyear

Arte, 22h35

Après la mort au volant de son mari routier, Sophie Rollet se met à douter. L’explosion d’un pneu est-elle aussi banale que cela ? Pour en avoir le cœur net, cette assistante maternelle d’un village de Franche-Comté se lance dans une investigation qui lui fera croiser le fer avec le géant des pneumatiques Goodyear. Ce docu retrace le combat ayant mené à de troublantes révélations.

Jeudi 20

Coupe du monde féminine de football

Tipik, 19h45

Du 20 juillet au 20 août, les meilleures équipes de foot féminin s’affronteront lors de la Coupe du monde. Tous les jours, Anne-Sophie Depauw reviendra dans le récap sur la journée de compétition avec des résumés des rencontres, des portraits de joueuses, etc. Ce sera aussi l’occasion de suivre les pérégrinations de Manu Debieve parti sillonner l’Australie, le pays qui accueille l’événement.

Vendredi 21

Mystérieuse Mireille Mathieu

France 3, 21h10

Née à Avignon après la guerre dans une famille pauvre, pieuse, aimante et nombreuse, Mireille Mathieu va, grâce à son talent et sa pugnacité, réaliser son rêve: devenir une chanteuse aussi célèbre que son idole, Édith Piaf. Aujourd’hui éditrice, productrice et agent, Mireille Mathieu est une cheffe d’entreprise indépendante. Ce documentaire revient sur son parcours.