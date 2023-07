Dix ans pour le Fonds séries RTBF/Fédération Wallonie-Bruxelles: "Un écosystème est né, pas encore une industrie"

Et finalement, 11 séries ont été diffusées à l’antenne sur La Une ou sur Tipk, pour un total de 18 saisons. Avec d’emblée des succès comme La Trêve (2016) et Ennemi public (2016) qui ont marqué les esprits et qui ont démontré qu’il y avait chez nous des talents qui ne demandaient qu’à s’exprimer, pourvu qu’ils soient soutenus.

Un savoir-faire belge

"Ce Fonds a donné lieu à plein de séries super-qualitatives, note Tanguy Dekeyser, responsable coproductions Cinéma et Séries belges à la RTBF. Cela a permis aussi de décloisonner les choses entre le cinéma et les séries. Et puis, on voit que nos séries fonctionnent très bien à l’international. L’intelligence a été de garder notre identité belge."

La volonté de créer un véritable écosystème de la série belge francophone est en train de se concrétiser. Mais il reste du travail. "On a fait naître un écosystème, on n’a pas fait naître une industrie, indique Jeanne Brunfaut, directrice du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel à la Fédération Wallonie-Bruxelles. On a vu apparaître des sociétés de production qui se sont spécialisées dans les séries et aussi beaucoup de scénaristes là où il n’y en avait quasi aucun."

André Buytaers, président de Pro Spere, organisme qui chapeaute aussi bien les comédiens que les réalisateurs, les scénaristes et les professionnels du cinéma, acquiesce: "Nous ne mesurons pas encore l’importance du tournant survenu grâce au Fonds." Selon notre interlocuteur, le Fonds a permis un véritable boom du côté des acteurs (Yoann Blanc, Stéphanie Blanchoud, Angelo Bison…) et aussi des auteurs. "Il y a dix ans, le métier de scénariste était quasi inexistant en Belgique francophone. Aujourd’hui, ils sont des dizaines. Par contre, c’est moins vrai pour les réalisateurs. Cela demande encore une adaptation."

"Le public a compris le concept de série belge"

Du côté du public aussi, le regard a changé. À la limite, si vous n’avez pas vu la troisième saison de La Trêve ou d’ Ennemi public, vos collègues vous regardent de travers à la machine à café. Cet état d’esprit s’est traduit dans les audiences avec de jolis scores pour les séries que l’on vient de citer mais aussi pour Unité 42, Pandore, Des gens bien ou la récente Attraction, diffusée en avril dernier. Pour Jeanne Brunfaut, "la chance que l’on a eue, c’est de commencer par La Trêve. Cela a mis la barre assez haut et le public a compris le concept de série belge."

On ne va pas se mentir, il y a eu aussi des échecs, comme Champion ou eLegal. "Ce ne sont pas forcément des échecs, tempère Tanguy Dekeyser. Champion, c’était la 1re série dans ce style humoristique. Cela nous a permis de découvrir des auteurs." Un avis que partage Mme Brunfaut. "Le Fonds permet de former des gens. Pour Champion, l’erreur a été de tenter de faire de l’humour sur 52 minutes. On a corrigé le tir et lancé ensuite Baraki sur un format de 26 minutes. Mais au final, le ratio est plutôt bon et il faut voir ces séries dans une logique de portefeuille diversifié."

Le taux de complétion - 79 projets en phase 1 pour finalement 11 séries à l’antenne – peut paraître faible, mais c’est en train de changer, assure Tanguy Dekeyser. "Aujourd’hui, quand un projet arrive en phase 2, on peut dire qu’il a 75% d’arriver à l’écran. Mais même ceux qui ne vont pas plus loin que la phase 1, ce n’est pas un échec. Cela nous permet de découvrir des talents et peut-être de les orienter vers d’autres projets."

L’an dernier, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) avait pointé du doigt le fait que les projets refusés soient bloqués pour 24 ou 36 mois, suivant leur stade de développement.

"Nous sommes en train d’en discuter avec l’Union des producteurs francophones (UPFF), avance le boss des coproductions de la RTBF. Notre but n’est pas de bloquer inutilement un projet. Mais si nous avons investi du temps et de l’argent dans le développement, nous estimons que nous devons être récompensés,."

Bientôt Émilie Dequenne

Quid du futur ? Outre le fait que le Fonds va devenir une commission (lire par ailleurs), Tanguy Dekeyser a de nombreuses ambitions, notamment au niveau des formats et des genres développés – "Notre volonté est d’aller chercher un autre public, plus jeune" – mais aussi des acteurs.

"Il faut qu’on aille récupérer des comédiens qui tournent en France et qui n’ont jamais tourné dans des séries belges. Je pense à Yoann Zimmer, Damien Chapelle, Cécile de France, Virginie Hocq, Stéphane De Groodt, Nicolas Gob… Il y en a plein !" Sont-ils payables ? "Peut-être pas tous… Mais je pense qu’il y a moyen d’en avoir certains sur les séries belges. Je ne peux rien annoncer mais il y aura de chouettes surprises."

Notre petit doigt nous dit qu’Émilie Dequenne devrait bientôt être à l’affiche d’une série belge…