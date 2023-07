L’Échappée sur les sentiers varois

France 5, 21h

Que ce soit à Toulon ou Saint-Tropez, les habitants du Var savent profiter des petits plaisirs qui font la réputation de leur territoire. La préservation de leur environnement est une priorité, notamment dans les massifs. Cheminant le long des sentiers, Sophie Jovillard découvre comment les Varois s’engagent pour allier tourisme et sauvegarde de leur écosystème, aussi sublime que fragile, et les moyens mis en œuvre face aux aléas climatiques.

Les reines du bras de fer

RTL TVI, 19h50

En France, comme à l’international, les compétitions de bras de fer font un carton. Les femmes s’affirment de plus en plus dans ce sport et montent sur les podiums. Le magazine I Comme plonge dans leur quotidien divisé entre leur passion et leurs obligations professionnelles ou scolaires. Au sommaire également: une tatoueuse spécialisée dans les bleus et les suçons et des entrepreneurs français partis à la rencontre d’une éleveuse laotienne de criquets.

Dimanche 16

Mayotte, les laissés-pour-compte de la France

La Une, 20h15

L’émission Un monde à part propose de découvrir des communautés, lieux et cultures surprenants et insolites. Dans le numéro de ce dimanche, François Mazure vous emmène découvrir la France, telle que vous ne l’avez jamais imaginée. Direction Mayotte, à 8 000 km d’ici. Au cœur de l’océan Indien, Mayotte est une île à la dérive, au bord du chaos. Elle est délaissée par l’État français, qui investit sur place quatre fois moins que dans le reste du pays.

Alexandra Lamy est de retour chez sa mère

TF1, 21h10

Stéphanie pensait ne jamais vivre ça, mais à quarante ans, cette architecte est contrainte de retourner vivre chez sa mère par manque de moyens. La cohabitation ne sera pas facile, même si elle est accueillie à bras ouverts dans cet appartement surchauffé où passe Francis Cabrel en boucle. Alexandra Lamy et Josiane Balasko s’en donnent à cœur joie en mère et fille qui ne se comprennent pas. Une comédie réalisée par Éric Lavaine ( Barbecue).