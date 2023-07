L’histoire a toujours été marquée par des fratries, qui fonctionnaient mieux ensemble ou qui, au contraire ont tôt fait de découvrir qu’il valait mieux garder ses distances. Les Kennedys, les Gallagher, les Boleyn, les Gibb, les Dardenne… Ces frères et sœurs et leurs relations font l’objet d’une série documentaire à suivre durant tout l’été sur Arte.

Ce soir, on s’intéressera au cas des sœurs Williams. Venus et Serena, aujourd’hui sacrée par leur patrie, elles ont pourtant longtemps souffert de racisme et de sexisme. Et, si elles ont atteint les sommets, c’est certainement en partie parce qu’elles n’ont jamais cessé de se soutenir. D’ailleurs en ce soir de septembre 2002, dans l’arène surchauffée du court central de l’US Open, alors que Serena Williams, bouleversée, fait ses adieux au monde du tennis, ses premiers mots vont à sa sœur: "Je ne serais pas Serena s’il n’y avait pas eu Venus". Depuis les tribunes, son aînée de quinze mois, la couve du regard. Si Serena est devenue la figure de proue du duo, Venus en est restée l’ange gardien. Leurs destins sont liés depuis leurs débuts, sur les courts squattés par les gangs du ghetto de Compton à Los Angeles, où, dans les années 1980, elles étaient les seules enfants noires à jouer au tennis. Ensemble, elles ont surmonté le racisme et le sexisme, transformé le tennis féminin pour se forger un palmarès sans égal: 62 titres du Grand Chelem à elles deux, dont 14 remportés ensemble en double…

Des modèles inspirants

De Compton au chic gazon de Wimbledon, ce portrait raconte comment ces deux championnes aux prénoms de déesses sont aussi devenues des icônes. Issues d’une famille modeste, bercées par la culture de la rue, nourries aux mantras de leur père, elles ont débarqué comme des ovnis dans le monde feutré du tennis, affichant des codes totalement inédits avec une audace aussi grande que leur talent. Beaucoup ont fait la fine bouche, raillant leur puissance "masculine", leur assurance, leurs looks défiant les standards, mais elles ont su retourner ces stéréotypes en image positive, pour devenir des modèles inspirant des jeunes femmes de toutes origines.

Cet été, il sera aussi question des Versace, de Dalida et de son frère Orlando, des frères Gibb (Bee Gees), des frères Young (AC/DC), des princes William et Harry, des Fonda ou encore de Beyoncé et de sa sœur Solange.

Arte, 22.25