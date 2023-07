Pour l’information, le grand changement vient des journaux télévisés de France 3 qui vont, comme le souligne Alexandre Kara, le directeur de l’information, lors de la conférence de presse de rentrée, "se transformer en 48 éditions régionales pour multiplier les regards et les horizons". Ils deviennent ainsi Ici 12/13 et Ici 19/20. Côté analyse politique, L’événement, prime time mensuel, sera consacré à une grande interview sur France 2. Et le secteur de l’investigation grandit avec l’arrivée de La guerre de l’info, un nouveau magazine dédié à la lutte contre la manipulation de l’information.

"Devenir la première plateforme documentaire de France"

France Télévision accentue son offre documentaire avec la diffusion d’un docu d’animation ( Jeanne d’Arc) et de Nous, ouvriers qui prendra la suite de Nous, paysans. Notre histoire de France, série documentaire cinématographie se voudra une grande fresque de l’histoire française ; la 1re saison couvrira la période allant de Vercingétorix à Louis XIV. Les documentaires de société ont été dopés avec France grand format, soirée dédiée à une thématique du quotidien (école, santé, police…). En terre opposée présenté par Karim Rissouli tâchera de faire vivre ensemble des Français qui ne se parlent plus et, Nos grandes décisions, présenté par Hugo Clément marque le retour du débat en deuxième partie de soirée. Après le succès de A ux arbres citoyens !, Léa Salamé animera une grande soirée d’interpellation ( Urgence océans) en compagnie de Nagui.

Le retour de Frédéric Lopez

On notera le retour de Frédéric Lopez en prime time sur France 2 avec Notre vraie nature et le mythique Thalassa reviendra sur France 3 avec Diego Bunuel.

Côté divertissement, Sophie Davant dont on a beaucoup parlé avec son départ d’ Affaire conclue refait parler d’elle puisqu’elle revient les dimanches après-midi avec Animaux et compagnie. On la retrouvera aussi au Téléthon et pour quelques épisodes d’ Affaire conclue. Celle-ci est reprise en main par Julia Vignali. Les enfants de la télé n’ont toujours pas trouvé de nouvel animateur. Par contre Faustine Bollaert, forte du succès de Ça commence aujourd’hui, hérite d’une émission pratique: Ça vaut le coup. Cyril Féraud, lui, poursuit 100% logique et se lance dans À la conquête du sol, un jeu de plateau feuilletonant.

Enfin, Laurence Boccolini qui quitte bien Tout le monde veut prendre sa place sera remplacée par l’humoriste Jarry. Boccolini quant à elle animera Le grand concours des Français.

Année olympique

2024 sera marquée par les Jeux olympiques de Paris ; l’occasion pour le service public de déployer les grands moyens. Couverture sportive évidemment mais aussi magazine avec Aux Jeux, citoyens ! animé quotidiennement par Carole Gaessler et Quels Jeux !, un talk-show en direct, tous les soirs des Jeux avec Léa Salamé et… Michel Drucker ! Lui qui avait débuté lors des J.O. de Tokyo en 1964…