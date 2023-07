“J’ai décidé de quitter France 2” : Laurent Ruquier s’explique sur son départ de la chaîne française

Dans un message posté sur les réseaux sociaux, le visage des "Grosses Têtes", des "Enfants de la télé" ou encore de l’émission "On est en direct" a tenu à remercier "tou(te)s les productrices-producteurs et directrices-directeurs" qui lui ont permis d’enchaîner les succès ("On a tout essayé", "On n’est pas couché", "On ne demande qu’à en rire",…) sur France Télévisions.

"À travers toutes ces années sur France 2, j’avais déjà eu la fierté de vous faire connaître Franck Dubosc, Jean-Luc Lemoine, Florence Foresti, Kev Adams, Nicole Ferroni, Waly Dia, Artus, Jeremy Ferrari, Ahmed Syllla, Constance ou Léa Salamé… Je ne peux pas tou(te)s les citer", poursuit l’homme de télé et de radio qui n’oublie pas de saluer "les téléspectateurs pour leur confiance et fidélité, sans cesse renouvelée".

Désormais en partance, Laurent Ruquier explique ne pas pouvoir poursuivre sa collaboration avec la chaîne publique en raison de trop nombreuses divergences d’opinions. "Cette confiance, depuis trois saisons, je ne l’ai plus de la part de la direction de France 2. C’est dommage mais c’est ainsi", déplore-t-il. "J’aurais pu continuer à présenter tranquillement “Les Enfants de la télé” mais j’ai encore d’autres envies, d’autres ambitions et je constate hélas d’année en année la réduction de mes émissions, puisque j’ai encore appris – seulement fin juin ! – qu’il n’y aurait plus de prime des “Grosses Têtes” ou des “Enfants de la télé” la saison prochaine. C’est le dernier signe qui m’a confirmé qu’il était temps de réfléchir à d’autres horizons."

D’après plusieurs médias, des négociations seraient déjà en cours entre Laurent Ruquier et TF1. Mais le principal intéressé, toujours via ses réseaux sociaux, refuse d'en dire plus.

"Au moment où j’écris ces mots, je ne peux pas vous garantir que vous me retrouverez sur une autre chaîne à la rentrée. Les délais sont courts pour figurer dans les grilles de programme de septembre déjà prêtes pour la plupart. Peu importe, j’ai tellement été gâté déjà", précise l'animateur qui donne rendez-vous dès la fin août, en radio, pour les "Grosses Têtes" (RTL et Bel RTL).