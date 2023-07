À la télé ce mercredi soir: le mystère des rescapés de l'Arianna

Une collaboration européenne

Mini-série en douze épisodes, Les Rescapés de l’Arianna est le fruit d’une collaboration entre plusieurs télévisions publiques européennes (France Télévisions, la Rai et la ZDF allemande). Déjà diffusée en Italie, l’année dernière ( Sopravvissuti), la série au casting majoritairement italien débarque dans sa version française et a de solides atouts pour séduire.

D’abord, la longueur: Les rescapés de l’Arianna prend le temps de s’installer et développe son intrigue sur douze épisodes de 52 minutes. Ensuite, la série joue sur le passé et le présent faisant s’entremêler les événements s’étant déroulés sur le voilier avec le quotidien des rescapés de retour en Italie. Les faits sont racontés au fil de l’eau par chacun des survivants.

Enfin, la série distille une bonne dose de mystère façon Lost ou Manifest. Car, face au mutisme des rescapés et à leurs explications évasives ou trop précises, les proches commencent à douter. Plus les jours passent, plus ils en sont persuadés: ces rescapés semblent s’être accordés à relater une même histoire.

Pour découvrir comment l’Arianna a pu rester aussi longtemps introuvable et la raison pour laquelle certains membres d’équipage ont disparu en mer, une femme va remuer ciel et terre. Alors qu’elle mène, en parallèle de ses collègues, son enquête, les autres tentent de reconstruire leur vie. De se réinventer un quotidien. Mais est-il vraiment possible d’agir comme si rien ne s’était passé en mer et sur terre ?

France 2, 21.10