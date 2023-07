Nature Queer

La Trois, 20h25

À travers des paroles, des pensées et des visages, le docu Nature Queer tente d’exploser l’idée d’une norme sexuelle ou de genre. Une animation poétique explore certains comportements animaliers comme les poissons transsexuels ou les familles polyamoureuses pour nous interroger sur l’être humain. Notre regard a-t-il changé ? La subjectivité du scientifique est-elle une donnée à prendre en compte ?

Mardi 11

L’affaire Leulmi

RTL TVI, 20h25

Le magazine Un crime parfait ? Les polars de l’été plonge dans l’Affaire Leulmi. Une histoire digne d’un grand polar hollywoodien. Celle de Jamel Leulmi, soupçonné d’être lié à l’accident qui a coûté la vie à sa femme. Il a en effet touché plus d’un million d’euros… Mais rien ne permet de l’incriminer alors l’affaire est classée. Jusqu’à ce que, trois ans plus tard, un nouveau témoignage ne vienne tout changer.

Mercredi 12

Les trésors de la Côte d’Opale

France 3, 21h10

Le jeu estival La carte aux trésors prend ses quartiers dans le Pas-de-Calais. Les deux candidats partiront de Calais pour rejoindre Touquet-Paris-Plage, en passant par Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer et Montreuil-sur-Mer. Ce jeu de piste géant leur fera découvrir un patrimoine architectural issu de l’histoire franco-britannique, ils rencontreront les géants du Nord et des artistes venus du monde entier.

Jeudi 13

Orgueil et préjugés

Arte, 20h55

Orgueil et préjugés, le roman de Jane Austen a été adapté en 1995 en une mini-série récompensée par de nombreux prix. Combinant, à l’instar du roman, l’ironie et le romantisme, elle nous fait revivre le lent chemin l’un vers l’autre d’Elizabeth Bennet, spirituelle et généreuse demoiselle de modeste extraction, et de Fitzwilliam Darcy, aussi hautain que fortuné. Un pur classique anglais.

Vendredi 14

Thomas Meunier à bord !

La Une, 20h15

Fanny Jandrain invite Thomas Meunier sur le bateau de la troisième saison de Stoemp, Pékèt… et des rawettes ! L’occasion de retracer avec lui ses premiers pas à l’école de la Vacherie, d’aborder son arrivée au Standard, son passage par Virton et le Club de Bruges, tout en s’attardant sur des spécialités ardennaises, des géants de Bastogne en passant par la cuisson du jambon d’Ardenne.