”L’un des moments les plus forts de Ninja Warrior” : une candidate de 1m40 en raison d’un cancer des os se qualifie

À l’âge de 3 ans, les médecins lui ont diagnostiqué un cancer des os qui a bloqué sa croissance durant plusieurs années. “On a dû m’opérer, m’enlever trois côtes. J’ai dû faire de la rééducation, réapprendre à marcher. Mon dos est déformé. C’est assez bizarre mais on fait avec”, a-t-elle expliqué. “J’ai envie de montrer à toutes les personnes malades ou qui ont des handicaps qu’on peut quand même réaliser nos rêves et qu’il ne faut pas abandonner, on peut toujours réussir dans la vie.”

Cette jeune femme de 18 ans mesurant 1m40 s’est donc battue en se réfugiant dans le sport. Pour son duel, elle faisait face à Candice, ceinture noire de karaté. Cette dernière a rapidement été éliminée, laissant le champ libre à Léa qui a ensuite tout donné pour aller au bout du parcours. Le fameux mur de 4 mètres ? Oui, elle a su le gravir.

”Léa, du fond du coeur, bravo ! Ce que tu viens de réussir, c’est tout bonnement exceptionnel”, lui a lancé Denis Brogniart avant d’ajouter : “C’est un des moments d’émotions les plus forts de toute l’histoire de Ninja Warrior ?”

”C’est juste incroyable. Je ne pensais pas pouvoir y arriver. C’est trop bien”, a conclu Léa, qualifiée pour la suite du concours.