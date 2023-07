Des novices

Pour cette nouvelle saison, TF1 a écouté les critiques et a changé une règle du jeu: lors du parcours de qualifications, il y aura uniquement des candidats novices. Parce qu’à lancer dans l’arène des candidats des autres saisons, entraînés face à des petits nouveaux, ça ne laissait que peu de chances aux concurrents fraîchement débarqués de dépasser le stade des qualifications et que peu de suspense aux téléspectateurs.

Des duels

Autre nouveauté: toutes les épreuves se dérouleront en duel. On retrouvera ainsi 38 hommes et 10 femmes n’ayant jamais participé à Ninja Warrior qui s’affronteront en duel lors de cette première étape cruciale qui commence ce vendredi.

Nouveaux ninjas contre champions

Le thème de la saison annonce la couleur: Ninja Warrior, face aux légendes. Les meilleurs "nouveaux ninjas" issus de ces qualifications rejoindront les champions, les Légendes au stade des demi-finales.

Sous l’eau

Dans Ninja Warrior, dès qu’un candidat touche l’eau, la sentence est irrévocable: c’est l’élimination immédiate. Mais cette fois, la production a voulu varier les obstacles en proposant pour la première fois un passage sous l’eau.

A la fin du parcours de qualifications se dresseront les Portes de Poséidon, dernier rempart avant le mythique buzz…

Il s’agit du premier obstacle subaquatique de la compétition: les candidats immergés vont devoir soulever 3 lourdes parois de verre afin d’atteindre leur graal.

Mais avant d’en arriver là, les candidats devront venir à bout d’obstacles devenus incontournables dans Ninja Warrior, comme le Rouleau compresseur ou le Papillon qui font leur grand retour.

Sans oublier le fameux Mur classique et ses 4,50m de hauteur ! Les plus forts auront toujours la possibilité de se qualifier directement pour la Finale en passant l’impressionnant Méga Mur qui culmine à 5,50m…

TF1, 21.10

La sélection de la rédaction

Stoemp, pékèt et des rawettes

Fanny Jandrain embarque Sandra Kim pour une exploration joyeuse de ses racines et de ses expressions préférées. L’occasion d’aborder avec Sandra Kim ses origines dans une famille italienne, sa relation avec le wallon et les expressions qu’elle chérit le plus ! Pour la cuisiner sur le bateau de l’émission, certains invités et proches lui rendront visite, des amis qui ne manqueront pas de raconter quelques anecdotes sur la chanteuse.

La Une, 20.15

Un jour un destin, Le Splendid

Le Splendid a bousculé les codes et révolutionné l’humour dans les années 1970 et 1980, au café-théâtre, puis au cinéma avec Les Bronzés et Le Père Noël est une ordure. Comment ont-ils initié ce rire décapant ? De quelle manière ont-ils inventé leurs héros à la fois caricaturaux, drôles et attachants ? Les membres du Splendid eux-mêmes, mais aussi leurs amis et leurs héritiers, dévoilent leurs inspirations et les coulisses d’un formidable succès.

France 3, 21.10

Le groupe AC/DC dans AC/DC – Forever young (2022) réalisé par Dominique Mesmin et Marie-Claire Javoy. ©© Philip Morris

Documentaire

AC/DC Forever Young

AC/DC ce sont d’abord trois frères. Il y a l’aîné, George, producteur et leader informel, et les cadets, les deux guitaristes Malcolm et Angus. Les documentaristes Dominique Mesmin et Marie-Claire Javoy orchestrent un hommage sur mesure au groupe, toujours debout depuis leurs débuts sur les scènes australiennes de la fin des années 60. Et malgré le décès de George et Malcolm en 2017. Avec des archives d’Angus Young en entretien et des témoignages de proches et d’anciens musiciens de la formation, un concentré de hard rock pur jus.