Au cœur du Serengeti

Arte, 20h50

La suite (inédite) de la série Serengeti poursuit l’exploration de l’immense réserve naturelle d’Afrique de l’Est. Un lac majestueux y est le théâtre d’une lutte sans merci pour la survie des espèces. Babouins, lions, mangoustes, guépards sont confrontés chaque jour à des drames, petits ou grands. De la saison sèche à la saison humide, John Downer, un expert du genre, a capturé des images d’une beauté à couper le souffle grâce à du matériel ultramoderne.

Les 12 coups: le combat des maîtres

TF1, 21h10

Après une semaine de compétition acharnée dans laquelle 32 Maîtres de Midi ont brillé, 8 d’entre eux ont gagné leur place pour conquérir le titre de Maître des Maîtres de l’été 2023 des 12 Coups. Patrick Bruel, Elodie Poux et Booder apporteront leur bonne humeur et leurs connaissances. Parmi les nouveautés de cette soirée: de nouvelles manches de rapidité, des quiz en images, des duels au sommet à trois et une invitation au voyage à vivre en famille.

Dimanche 9

Les 100 lieux qu’il faut voir

France 5, 20h55

Les 100 lieux qu’il faut voir propose des balades en compagnie d’authentiques enfants du pays pour découvrir le patrimoine français. Cet épisode de la saison 10 – inédite – propose de suivre un saint à qui la chrétienté d’occident doit beaucoup: Saint Martin. Né en 316 dans l’actuelle Hongrie, il a d’abord été soldat romain, puis s’est installé dans le Poitou pour fonder un ermitage. On marche donc sur ses pas, du Poitou à la Touraine, dans cette région qu’il a arpenté, et dont les fidèles ont fait un pèlerinage à la réputation internationale.

Châteaux forts: les origines

La Trois, 21h25

Les châteaux forts apparaissent le plus souvent comme le pivot d’une période obscure et barbare. La réalité est toute autre… Empreints de mystère et de grandeur, ils ne sont pas qu’une abstraction emblématique du Moyen Âge, ils recouvrent une réalité complexe. Des premières forteresses en bois, bâties au IXe siècle, à la construction par Philippe Auguste de châteaux aux plans standardisés, entre le XIIe et le XIIIe siècle, le documentaire Châteaux Forts: les origines explore trois siècles de défis architecturaux et d’innovation.