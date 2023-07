Au menu, outre le thé, plusieurs fictions et séries british, à commencer par celles inspirées de l’œuvre romanesque de Jane Austen. Et on démarre ce soir avec la mini-série Emma d’après le roman paru en 1815.

Roman qui nous plonge dans la campagne anglaise du XIXe siècle, où Emma Woodhouse, fille de bonne famille, belle et fortunée, est persuadée de posséder un talent d’entremetteuses. Après les noces de sa sœur aînée Isabella avec John Knightley, puis celles de sa gouvernante adorée, la jeune femme cherche une nouvelle cible à marier. Elle jette alors son dévolu sur Harriet Smith, une orpheline sans fortune. Lorsque celle-ci reçoit une proposition du fermier Robert Martin, Emma la pousse à la décliner en faveur d’un meilleur parti. Ses manœuvres provoquent la colère de George Knightley, le frère de John, ami de longue date de la famille, qui redoute les conséquences de son ingérence.

Délicieux bonbon

Reconstitution soignée, mise en scène inspirée, casting parfait et fidélité au roman, croisant récit d’apprentissage et comédie de mœurs: tout concourt au charme de cette minisérie produite par la BBC. Dans le sillage de l’immature Emma, qui en viendra, au fil de ses manigances, à réexaminer ses préjugés sociaux, son rapport aux autres et ses propres émotions, ces quatre épisodes dépeignent avec force détails la vie d’une bourgade sous la Régence anglaise.

De Michael Gambon (Dumbledore dans la saga Harry Potter), hilarant en vieux père hypocondriaque, à Jonny Lee Miller ( Trainspotting), impeccable dans la peau de l’affectueux George Knightley, d’excellents seconds rôles donnent chair à cette savoureuse galerie de personnages. Succédant notamment à Gwyneth Paltrow et Kate Beckinsale, l’expressive Romola Garai, insuffle une véritable fraîcheur à cette adaptation.

Durant l’été, on restera en Angleterre avec Orgueil et préjugé, Persuasion et Le choix de Jane d’après Jane Austen mais aussi une adaptation de Jane Eyre de Charlotte Brönte et les séries complètes de Paradise et Maîtres et Valets (ancêtre de Downton Abbey).

Arte, 20.55