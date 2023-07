Laurent Ruquier quittera-t-il France 2 ? L’animateur réagit aux rumeurs

Laurent Ruquier ne sera plus sur France Télévision à la rentrée prochaine, annonce avec fracas Le Parisien. Le journal français précise que l’animateur serait en froid avec la direction et des négociations avec TF1 seraient en cours. Un bouleversement dans le paysage audiovisuel français, Laurent Ruquier étant titulaire sur France 2 depuis plus de 30 ans. Ni la chaîne ni l’animateur n’ont voulu répondre au Parisien.