À la télé ce mardi soir: "The Voice Kids" et ses changements

"The Voice Kids est un programme qui transcende les générations, les origines, les croyances et les convictions, confie Rémi Faure, directeur des programmes de flux du groupe TF1. The Voice Kids a réuni 3,5 millions de téléspectateurs l’an dernier. Un succès porté par l’authenticité et la bienveillance de Nikos Aliagas." Cette année encore, une soixantaine d’enfants, âgés de 6 à 15 ans vont monter sur scène. "On a beau connaître le programme, c’est toujours une nouvelle histoire, explique Nikos Aliagas. Nous sommes à chaque fois totalement cueillis. Les enfants arrivent à nous emmener dans des sphères artistiques que l’on pensait impossible pour leur âge."

Côté mécanique, le super block fait son entrée après avoir fait sensation dans The Voice. Si le block permettait d’empêcher un coach de choisir un talent en pleine prestation, le super block permet d’en bloquer un autre pendant son débrief, alors même qu’il est face au talent. Pour les battles, chaque coach s’est entouré de stars de la musique pour guider ses talents. Slimane sera accompagné de Claudio Capéo et Vitaa. Ycare et Christophe Willem épauleront Patrick Fiori. Nolwenn Leroy profitera de l’appui de Bilal Hassani et Joyce Jonathan. Et Kendji Girac sera aidé par Wejdene et Soolking.

"J’ai vécu cette saison de façon tellement intense, confie Nolwenn Leroy à nos confrères de TF1. J’ai appris beaucoup sur moi grâce aux talents et à mes camarades. On ressent une émotion de dingue face aux enfants. On est désarmés, c’est très puissant !" Slimane, qui avait déjà endossé le rôle de coach chez nous, explique: "J’avais besoin de vivre cette aventure avec les équipes qui m’ont vu naître. Je sais à quel point cette émission change les vies car elle a changé la mienne. On va donner aux talents la chance de croire en eux. Je suis un enfant de The Voice." À leurs côtés, Patrick Fiori, rempile pour une 8e saison. Lui qui compte quatre trophées ne boude pas son plaisir. Quant à Kendji Girac, qui entame sa 3e saison ne cache pas son rêve de victoire. "C’est toujours aussi touchant de voir ces enfants se laisser aller et nous offrir leurs émotions aussi naturellement. C’est juste merveilleux."

