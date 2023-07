Lundi 3, France 5, 21h

Que cache le label "Haute valeur environnementale", celui avec le joli papillon ? Protège-t-il vraiment les insectes ? Pourquoi fleurit-il dans les rayons des supermarchés français alors que les ventes de bio s’effondrent ? Hugo Clément a mené l’enquête et découvert des pratiques surprenantes. Serres chauffées au gaz, cultures de tomates en plein mois de janvier, la réalité est nettement moins bucolique que le logo.

2 The Voice Kids

Mardi 4, TF1, 21h10

Âgés de 6 à 15 ans, les talents de la nouvelle saison de The Voice Kids vont devoir tout donner pour séduire les quatre coachs: Nolwenn Leroy, Slimane, Kendji Girac et Patrick Fiori. Ceux-ci n’hésiteront pas à utiliser le Super Block pour empêcher un talent de rejoindre l’équipe adverse. Le duo Nikos Aliagas – Karine Ferri reprend du service à la présentation et pour accompagner les jeunes artistes jusqu’à la scène.

3 Et le coupable est…

Mercredi 5, La Une, 20h15

Crimes et indices, présenté par Ophélie Fontana, revient cet été pour décoder des mystères apparemment insolubles. Le premier épisode, diffusé ce mercredi, revient sur l’affaire Agnès Leroux. Une tragédie familiale dans le cadre glamour de la Côte d’Azur et de ses casinos. Le deuxième s’intéresse quant à lui à l’affaire Isabelle Laville, liée à un certain Michel Fourniret…

4 Meurtre imprévu

Jeudi 6, La Une, 20h10

Cette série britannique en six épisodes met en scène quatre femmes confrontées à leurs démons les plus sombres. Outrées par les manières odieuses de leur patron, ces quatre femmes employées de brasserie lui tendent un piège. Le lendemain, son cadavre est retrouvé dans la forêt. Que s’est-il passé cette nuit-là dans les bois ? Un thriller haletant, à découvrir au rythme de deux épisodes par semaine.

5 L’informateur

Vendredi 7, Arte, 20h55

On connaît l’étendue du mensonge des États-Unis au sujet des "armes de destruction massive" prétendument détenues par l’Irak. Mais on connaît moins le rôle joué par l’Allemagne. Ce thriller géopolitique retrace l’affaire "Curveball" en prenant des airs de comédie grinçante. Une manière de rendre compte de la façon dont l’administration américaine utilise une vérité mouvante pour justifier ses guerres.