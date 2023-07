Nouvelle saison d’"Un monde à part" pour François Mazure ce dimanche sur La Une: "À Cuba, quelques larmes ont coulé"

Une zone où se déroule actuellement une crise humanitaire sans précédent. L’an dernier, 2,3 millions de personnes ont traversé cette frontière illégalement. C’est six fois plus qu’il y a cinq ans. Le trafic d’êtres humains est devenu, avec le trafic de drogue, la principale source de revenus des cartels mexicains. Cet univers policier ne lui est pas tout à fait inconnu, lui qui lors de la première saison avait suivi une formation au sein de la police colombienne.

"Cette expérience m’a servi, mais moins d’un point de vue technique que d’un point de vue humain. Cela m’a surtout permis de comprendre comment fonctionnent ces grands professionnels et de me mettre au diapason pour les suivre. Mais je dois dire aussi que ma formation d’anthropologue me sert beaucoup. J’essaye d’être en empathie pour être au plus proche de la réalité des gens."

A priori, on pourrait penser que ces policiers qui traquent les cartels et les migrants sont des adeptes de Trump, qui ne sont pas touchés par la misère dans laquelle se trouvent ces migrants. "Eh bien pas du tout !, s’exclame François Mazure. Ivan, qui est le policier que j’accompagne, il est d’origine mexicaine et son père était un clandestin ! Le problème, ce ne sont pas les migrants. Le rêve américain, il existe depuis que le pays est né. Quasi tous les Américains sont des migrants. Ils comprennent donc que des Vénézuéliens décident de passer la frontière pour réaliser leur rêve. Le problème, ce sont les cartels." Le journaliste le rappelle: le principe d’ Un monde à part n’est pas de porter de jugement, mais de montrer les choses. "Après, chacun se fait sa propre opinion."

Retrouvailles à Cuba: "Quelques larmes ont coulé"

Mais le plus beau moment de cette saison pour François Mazure, celui qu’il gardera en mémoire encore longtemps, c’est son reportage à Cuba. Un sujet qui, comme son reportage dans la communauté des Karajá au Brésil l’an dernier, lui est arrivé via les réseaux sociaux.

"Il y a 17 ans, j’étais parti à Cuba à titre privé avec juste un sac à dos. J’ai rencontré une famille sur la route qui m’avait invitée chez elle afin de découvrir le vrai Cuba. J’y ai passé une semaine et j’y ai cuisiné, travaillé dans les champs, fait la fête… À l’époque, à Cuba, il n’y avait pas internet et quand je suis parti, je n’ai plus eu de nouvelles. J’ai envoyé une lettre mais je n’ai jamais eu de réponse. Et là, cette année, le gamin de la famille qui avait 12 ans à l’époque m’a retrouvé sur Facebook ! Je me suis dit que c’était une chance incroyable de pouvoir retourner là-bas ! Un mois plus tard, j’y étais avec mon cameraman."

Des retrouvailles extrêmement émouvantes pour le journaliste. "Quelques larmes ont coulé, raconte-t-il. Cela a été l’occasion pour moi de comprendre Cuba aujourd’hui. C’est vraiment la belle surprise de cette saison, que l’on diffusera fin août."

Plus d’un million de vues pour certains sujets sur YouTube

Lancé en 2021, le magazine de découverte a connu des audiences plus faibles en télé l’an dernier, mais a triplé son nombre d’abonnés sur Facebook, passant de 115 000 abonnés à plus de 370 000 en un an.

"Les audiences sont bonnes pour un été sur La Une, commente le journaliste. Et sur les réseaux sociaux, on atteint des chiffres exceptionnels. Outre le nombre d’abonnés qui a plus que triplé en un an, certaines séquences vidéo sur YouTube ont fait plus d’un million de vues. Le succès est surtout là."

Au printemps dernier, Un monde à part a séduit les téléspectateurs de la VRT, qui a acheté les droits de diffusion des deux premières saisons. "Nous sommes aussi diffusés dans Objectif Monde sur la RTS et sur TV5Monde. Mais avec les réseaux sociaux, il n’y a plus de frontière. On visionne nos séquences de Cotonou à Québec en passant par Genève. On a des communautés de fans en Algérie, au Bénin…"

Au total, huit émissions sont prévues, avec des sujets aussi variés qu’un reportage à bord du plus beau train du monde en Afrique du Sud, une visite dans les quartiers Nord de Marseille, un plongeon dans les difficultés rencontrées par la population de Mayotte… "Le sujet sur Marseille est un sujet acheté, mais je suis quand même allé sur le terrain pour tourner quelques compléments."

À l’’aube de la première saison, François Mazure nous disait ambitionner se rendre un jour en Corée du Nord. "Le projet n’est pas abandonné ! Cela demande du temps et le Covid a rendu les choses compliquées."