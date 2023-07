Sur la RTBF

Toutes les étapes sont à retrouver en intégralité en télévision avec le début de l’étape sur Tipik, avant de basculer sur La Une après le JT de 13 h. Côté digital, 100% du Tour est sur Auvio.

Aux commentaires Rodrigo Beenkens et Cyril Saugrain officieront depuis un studio virtuel situé sur la ligne d’arrivée. La nouveauté cette année, c’est l’insertion en direct ou très léger différé de la communication des directeurs sportifs avec les coureurs dans le peloton. Sur place, Jérôme Helguers assurera les interviews.

En radio, il faudra se brancher sur VivaSport dès 15 h 30 pour suivre l’étape avec Samuel Grulois et Frédéric Amorison aux commentaires. Le duo interviendra également dans la première partie de Complètement Tour présentée à 18h par David Houdret sur VivaCité (en FM) et VivaSport (DAB + ) avec Jean-Luc Vandenbroucke comme consultant.

Sur France Télé

Du côté de France Télévisions, il faudra comme d’habitude jongler entre France 3 (départ) et France 2 (dès 15 h). Alexandre Pasteur, Marion Rousse, Laurent Jalabert seront aux commentaires, accompagnés par Franck Ferrand pour la partie histoire, géologie et patrimoine de la France traversée par la course et de Benoît Durand, Nicolas Geay et Thomas Voeckler sur les motos, au plus près des coureurs. Céline Rousseaux sera au plus près des coureurs avant le départ puis dans la zone protocole pour interviewer les vainqueurs d’étape et les porteurs de maillots à la descente du podium.

Après la course, l’émission Vélo Club, présentée par Laurent Luyat en compagnie de Yoann Offredo et de toute l’équipe, reviendra sur les grands moments de la journée.

Sur France 3, le magazine TLS Tour de France, présenté par Fabien Lévêque, fera un point sur toute l’actualité du jour (du lundi au samedi).

Sur Eurosport

Si vous êtes abonné Proximus, Eurosport 1 est disponible gratuitement sur le canal 130. La chaîne diffusera les étapes en intégralité, Plusieurs consultants sont annoncés: Jacky Durand, Steve Chainel, David Moncoutié, Philippe Gilbert ou encore Alberto Contador.