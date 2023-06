Deux Américains à Tokyo

Tipik, 20h05

Il faut avoir vu au moins une fois Bill Murray deviser dans les couloirs d’un hôtel à Tokyo, en compagnie de Scarlett Johansson. Deux Américains déracinés, perdus dans une culture qui leur est totalement étrangère. La réalisatrice Sofia Coppola s’est inspirée de ses séjours au Japon pour écrire son deuxième film, Lost in Translation. Une réflexion sur l’isolement, la culture japonaise et le langage. Récompensé par l’Oscar du meilleur scénario original en 2004.

Humains confinés, animaux libérés

Arte, 22h20

Au printemps 2020, le monde entier rentrait en confinement pour faire face à la pandémie de Covid 19. Enfin, le monde des hommes, du moins. Car pour les animaux sauvages, le terrain était désormais libre. Cette situation inédite a permis à des chercheurs en biologie d’observer leur réaction à l’"anthropause", soit la baisse drastique des activités humaines. Les informations recueillies peuvent-elles nous aider à mieux cohabiter avec la faune ?

Dimanche 2 juillet

La couleur pourpre, avec la jeune Whoopy Goldberg

Arte, 21h

En 1985, Steven Spielberg adapte le roman de la militante féministe Alice Walker, prix Pulitzer en 1983. Sur trois décennies, il nous raconte le destin tragique de Celie, une jeune Afro-Américaine qui accouche de son deuxième enfant, fruit d’un inceste paternel à 14 ans. Mariée contre son gré, victime de maltraitances, Celie parviendra à s’émanciper et accédera au bonheur grâce aux rencontres avec des femmes de caractère. Un mélo puissant, interprété par une pléiade de stars Afro-Américaines.

Fort Boyard livre ses plus grands secrets

La Trois, 21h15

Construit en 60 ans, au milieu des flots de l’océan, Fort Boyard fait face à toutes les tempêtes depuis près de deux siècles… Pour réussir ce pari insensé, les architectes et les ingénieurs ont relevé tous les défis ! Des milliers d’ouvriers se sont succédés sur ce chantier hors normes, multipliant les prouesses techniques et architecturales, défiant les forces de la nature. Une plongée dans les secrets de ce vaisseau de pierre, une des forteresses maritimes les plus impressionnantes du monde.