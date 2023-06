Ce mercredi soir à la télé | Profession catcheuse, ma mère est invincible

C’est un métier rude, surtout pour les femmes qui sont encore peu nombreuses. Quand elle interroge ses copines de formation sur leur envie de devenir maman, c’est un grand silence dans l’assemblée. Elles savent qu’une grossesse impliquerait plusieurs mois d’arrêt total et plusieurs mois d’entraînement ensuite avant d’espérer reprendre le boulot.

Et puis, elles ont souvent des cascades dans des tenues légères. Estelle va devoir tomber dans les escaliers en robe d’été. Elle espère que le réalisateur va changer d’avis. Non pas par pudeur mais parce qu’une tenue plus couvrante lui permettrait de dissimuler des protections pour absorber les chocs. Elle a voulu faire ce métier pour les scènes de combat mais dans les tournages, jusqu’à présent, "je ne fais que mourir, tomber et me prendre des baffes. La vie est plus dure pour les femmes, ça se reflète dans le cinéma", dit-elle.

D’ailleurs Petra et Virginie, cascadeuses depuis plusieurs années ont d’autres envies. Pour Petra, c’est quitter l’anonymat. Elle prend des cours de comédie pour devenir actrice.

"Avant les hommes doublaient les femmes"

Virginie, elle est "régleuse", c’est elle qui coordonne les cascadeurs sur le plateau de tournage. Elle a une expérience de 25 ans de cascades derrière elle. Elle a été une des premières Françaises à exercer le métier. Avant ? "Avant les hommes doublaient les femmes". Elle se souvient des débuts pas faciles où il a fallu gagner sa crédibilité dans un monde très masculin. Si elle a eu peur ? Non. "Je suis consciente des risques que je prends. Je n’ai jamais eu peur de perdre la vie en faisant une cascade." Même pas en se faisant percuter par une moto. Et même si elle allait conduire des fois sa fille à l’école avec des lunettes noires pour dissimuler ses bleus. "Ma mère revenait avec des bleus, mais elle revenait, dit sa fille qu’elle entraîne aussi à devenir cascadeuse. Je me disais elle rentre, elle est intacte, ma mère est invincible !".

Arte, 22.35

La sélection de la rédaction

documentaire

Lucie en Californie

Lucie Carrasco est en chaise roulante depuis plusieurs années. Mais sa devise "impossible n’est pas Lulu" l’a déjà emmenée aux quatre coins du monde. Pour leur cinquième voyage, Lucie et l’animateur Christophe Michalak s’envolent pour la Californie. Et comme à son habitude, l’improbable duo ne se contente pas des larges routes, ils vont s’essayer au surf, au skate, rouler avec les bikers, ou s’envoler dans une montgolfière… Une série documentaire pleine d’humour, positive, émouvante et sacrément inspirante.

France 5, 21.00

The Missing

En 2006, a vie de Tony et Emily Hughes change à tout jamais lorsque leur fils Oliver disparaît lors d’un voyage familial en France. La police française fait tout son possible pour retrouver le jeune garçon, mais celui-ci semble s’être évaporé. Une enquête obsessionnelle menée à la fois par un père rongé par le remords et un ancien policier spécialiste des disparitions.

Un thriller psychologique dont l’action se déroule entre le passé et le présent. Et inspiré de l’affaire Maddie McCann, disparue au Portugal en 2003.

La Trois, 20.30

Le doc des Pigeons

Le magazine de la consommation de la Une propose ce soir un documentaire sur les arnaques des vacances. Un camping peu accueillant avec ses toilettes bouchées, ses éviers dégueu et ses douches aux joints moisis, les poubelles qui débordent, la piscine surveillée par un agent de sécurité… qui ne sait pas nager. Ou encore des glaces artisanales fabriquées par un industriel, des fausses étiquettes sur des marchés… les Pigeons dénoncent des arnaques pour nous permettre de passer de bonnes vacances.

La Une, 20.20