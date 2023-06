"The Voice Kids" saison 2 sur La Une à la rentrée, avec quatre coaches et plus de talents

En attendant, la chaîne publique a diffusé à la presse une partie du premier épisode, la saison ayant été tournée fin de l’année dernière. L’occasion de faire le point sur le nouveau banc des coaches et sur la mécanique du jeu qui est légèrement modifiée, ainsi que sur l’arrivée d’un nouveau visage dans les coulisses du télécrochet.

1. Un ancien, trois nouveaux

On l’a déjà dit, le banc des coaches sera constitué d’un ancien et trois nouveaux. Matthew Irons (chanteur de Puggy) a rempilé avec enthousiasme. Il est rejoint par Typh Barrow, qui a longtemps hésité et qui a appelé Matthew pour avoir son avis ; Alice on The Roof, candidate de la saison 3 de The Voice Belgique en 2014 et qui est allée jusqu’en demi-finales avant de faire la carrière que l’on sait et enfin Black M qui – après avoir été coach de la saison 10 pour les adultes – était curieux de découvrir la version juniors. Ils sont donc 4 au lieu de 3 lors de la 1re saison, ce qui va permettre d’accepter plus de jeunes talents.

2. Un nouveau visage en coulisses

Pour l’animation de cette saison 2 et pour le partage des émotions des proches dans la Family room, on retrouve évidemment Maureen Louys. Mais à ses côtés, pour recueillir les impressions des jeunes candidats avant leur prestation, ce ne sera plus Prezy mais bien Luana Fontana, que les enfants connaissent comme visage des Niouzz sur La Trois et que les adultes voient parfois dans On n’est pas des pigeons. "Je serai la grande sœur des talents. Je resterai avec eux en backstage pour les motiver et parfois les consoler."

3. 48 talents au lieu de 36

Vu qu’il y a un coach en plus, la saison s’étendra sur dix émissions et non plus huit. Après les cinq épisodes des auditions à l’aveugle, chaque coach aura retenu 12 talents dans son équipe. Pour la suite, la RTBF a décidé de ne plus organiser des battles mais bien des K.O. "Ils seront à trois à chanter successivement sur scène, indique Maureen Louys. Ils ne partageront plus une chanson à deux. Contrairement à d’autres versions, ici il n’y aura pas moyen de voler un talent." "Cela permet vraiment de respecter l’envie de l’enfant qui vient défendre son titre plutôt que de partager une chanson en trois qui ne correspond pas forcément au style de chacun", ajoute Virginie Vancoillie, la productrice du show.

Suivront ensuite une demi-finale et une finale. Celle-ci se déroulera en deux temps. Lors de la première partie, chaque talent interprétera individuellement une chanson. Ensuite, chaque coach choisira un talent pour poursuivre l’aventure. Pour la deuxième partie, les 4 derniers candidats chanteront une dernière fois et c’est le public qui les départagera et qui désignera qui succédera à Lubiana.