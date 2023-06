À la télé ce mardi soir: l'envers du décor des labels hôteliers

Les plus connues: les étoiles

Dans la famille des classements, il en est un qui fait l’unanimité depuis des décennies. Connues dans le monde entier, les étoiles s’affichent sur les vitrines d’hôtels et de camping depuis les années 30. Aujourd’hui, 73% des hôtels sont classés, de 1 à 5 étoiles.

Mais qui attribue ces étoiles qui n’ont rien à voir avec celles du Michelin réservées aux restaurants ? Et que valent-elles ? À quoi doivent se plier les hôteliers pour les obtenir ? Nous avons décortiqué ce système de classement et tenter de savoir s’il répond toujours aux attentes des Français.

Des Français qui voyagent toujours beaucoup, mais sont de plus en plus nombreux à délaisser les hôtels et camping au profit des locations saisonnières. Ces vacances "comme à la maison" ont aussi leurs labels: clés et épis, classés aussi de 1 à 5.

Et si ces classifications de confort font toujours la pluie et le beau temps sur nos congés, elles ne suffisent plus. Les Français veulent voyager mieux et surtout plus "vertement": 44% d’entre eux se disent même prêts à payer plus cher leur séjour afin de voyager de manière plus responsable et respectueuse de la nature. Les professionnels du tourisme l’ont bien compris et cherchent désormais à accoler sur leur devanture des labels verts. Celui qui remporte le plus de succès, le label Clé verte, est présent dans 65 pays. En France, le nombre de labellisés a augmenté de 20% en seulement un an, soit plus de 800 établissements élus. Avec ce sésame, les professionnels espèrent attirer les touristes "écolos" tout en augmentant leurs marges… Que garantit-il aux clients ? Passer des vacances vertes, tout en maintenant un niveau de confort optimal, est-ce vraiment possible ?

Ce documentaire vous emmène dans les coulisses des labels touristiques.

France 5, 21.00