les labels de vacances, le Tour, la Yourte… Que regarder à la télé cette semaine ?

Trouver son "moi authentique", cultiver ses forces intérieures, juguler ses émotions négatives,: les préceptes du développement personnel s’appuient sur la psychologie positive, apparue aux États-Unis fine des années 1990 et qui présente le bonheur comme un choix. Ce docu de 2 022 raconte comment la notion s’est imposée sur notre continent via le secteur privé, les entreprises ayant adopté les techniques de management américaines.

2. Mardi 27: Les labels, bonne étoile des vacances ? - France 5, 21 heures

Des tas de labels doivent vous aider à trouver le bon plan vacances. Encore faut-il s’y retrouver. ©© Jara Productions

Réserver son lieu d’hébergement pour les vacances relève souvent du casse-tête car l’offre est pléthorique. En France, il existe des labels touristiques. Étoiles, clés ou épis, les classifications des hôtels, locations saisonnières ou autres maisons d’hôtes se multiplient. Il en existe une quinzaine, Comment s’y retrouver et peut-on s’y fier ? Ce docu tout neuf explore les coulisses des labels touristiques.

3. Mercredi 28: Le Tour, une passion française - France 3, 21 heures

Le Tour, malgré le dopage avéré qui a faussé quantité d’éditions, demeure le "feuilleton de l’été". ©© FTV - Écrans du Monde

Alors que la 110e édition du Tour de France masculin débute samedi, ce docu inédit relate l’histoire de la Grande Boucle, laquelle façonne notre mémoire collective. Depuis sa naissance, en 1903, le Tour de France est le grand spectacle de nos étés. Car la course n’est pas seulement une aventure sportive. Elle est l’un des événements les plus populaires et fédérateurs en France.

4. Jeudi 29: L’Apocalypse à l’âge de bronze - France 5, 21 heures

Comme le Dr Ara Avagyan, on cherche à comprendre ce qui a dévasté des civilisations grandioses, qui ne s’en sont jamais remises. ©© TV6 Limited

Voilà trois mille ans, à la fin de l’âge du bronze, un mystérieux événement a entraîné la disparition des civilisations prospères autour de la Méditerranée. La catastrophe fut d’une telle ampleur que les civilisations mycénienne et hittite s’éteignent. Scientifiques et historiens tentent de résoudre l’énigme de cet anéantissement. Ils recherchent des indices et déploient les techniques de l’archéologie moderne afin de découvrir la vérité.

5. Vendredi 30: "La Yourte" - Tipik, 22 h 10

Adrien Devyver fait du cirque? Non, de la yourte.

Un nouveau concept débarque sur Tipik: "La Yourte " ! Une expérience inédite que vont vivre six personnalités de la RTBF durant quatre épisodes. Leur mission? Sortir de leurs habitudes et apprendre à vivre différemment, en se reconnectant à l’essentiel. Six membres de l’équipe du Grand Cactus ont accepté le défi lancé par l’animateur de l’émission, Adrien Devyver: tout quitter, pendant 5 jours et 4 nuits, pour s’éloigner de leur zone de confort.