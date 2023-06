Ce lundi soir à la télé: Souriez, c’est bon pour le business

Il existe des milliers de livres et de sites

C’est une pensée très américaine, celle du self-made-man. D’ailleurs la plupart des grands gourous du développement personnels sont américains. A l’image de Tony Robbins, devenu multimillionnaire en tentant de rendre les autres heureux avec ses conférences géantes où il prend des allures de gourou. Ou Martin Seligman, le père de la psychologie positive. C’est lui qui, dans les années 1990 a décidé de s’intéresser à ce qui rendait les gens heureux. C’est à dire, plutôt que d’appuyer là où ça fait mal, les névroses, les déviances, les nœuds familiaux, il a préféré insister sur ce qui va bien avec ses patients en consultation. Une petite révolution dans le monde de la psychologie, alors dans le crus de la vague.

Une bonne et une mauvaise nouvelle

A vrai dire, si on s’intéresse au développement personnel, c’est le signe que nous sommes plutôt chanceux. Dans nos sociétés occidentales en paix, où notre survie physique et matérielle n’est plus en jeu, on peut se préoccuper de notre bien être. Ca, c’est pour la bonne nouvelle.

Mais cette recherche du bonheur a aussi ses revers. Soutenir que notre bonheur dépend uniquement de nous-mêmes, qu’en gros, quand on veut, on peut, c’est nier les réalités socio-économiques diverses. Cette méritocratie est une idéologie très conservatrice qui normalise les inégalités sociales, "si vous êtes pauvre, c’est que vous l’avez choisi", en résumé.

Cette recherche du bonheur, de l’épanouissement personnel met aussi une sacrée pression. Pour preuve, l’augmentation spectaculaire de la consommation d’antidépresseurs ou du nombre de burn-out. Et la double peine pour ceux qui ne sont pas épanouis: en plus de leur malheur, ils apparaissent comme des loosers.

La Trois, 20.30

Les choix de la rédaction

Sur le front

Chaque année en hiver, on assiste à une débauche de moyens sur les côtes pour cacher une triste réalité: le sable de nos plages disparaît, petit à petit. Il faut en rapporter des dizaines de milliers de tonnes, par bateau ou par camion, pour assurer l’été suivant. Dans un tour de France des stations balnéaires, Hugo Clément nous fait découvrir que les plages ne sont pas seulement un terrain de jeu pour les vacances. Ce sont surtout des sites naturels, vivants: ils servent d’airbag entre la terre et la mer et doivent absolument être protégés.

France 5, 21.00

Petit Pays

Petit Pays, c’est d’abord une chanson et surtout livre de l’auteur compositeur interprète d’origine franco-rwandaise Gaël Faye. Un livre très largement autobiographique qui raconte l’enfance de rêve d’un jeune garçon bouleversée par la guerre civile au Burundi et le génocide rwandais. Le roman sorti en 2016 a été adapté en 2020 par Éric Barbier avec Jean-Paul Rouve dans le rôle du père et le jeune Djibril Vancoppenolle épatant dans le rôle principal. Et une nomination dans la catégorie "Meilleure adaptation" aux césars.

France 3, 21.10

Music Queens

Blondie, Barbara, Angèle, Sheila, Anne Sylvestre, Lizzo… chacune dans son époque et dans son style raconte l’histoire des femmes à travers la musique. Comment un tube, l’air de rien, avec ses refrains entêtants, est aussi le marqueur d’un combat pour l’égalité hommes – femmes et pour la défense d’une féminité multiple.​​​​​​​A chaque épisode: une chanson, une artiste avec un rappel du contexte historique et politique de l’époque.

C’est la dernière semaine pour voir ce programme court à l’antenne, mais tout le cycle est visible à tout moment sur le site d’Arte.

Arte, 20.50