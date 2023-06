Le Beau Vélo de RAVeL 2023 avec Adrien Joveneau: une 25e saison, ça se fête !

Adrien, on vous sent ému quand on parle de cet anniversaire de Beau Vélo de RAVeL…

Tout à fait ! Plus le temps passe, plus on attache de valeurs aux choses importantes. Le Beau Vélo, cela représente la fidélité à un programme… C’est le cœur qui parle et je suis très ému de célébrer ce quart de siècle. On a eu des moments difficiles, mais on est toujours là.

Pour l’anniversaire de l’émission, Adrien et son équipe prévoient quelques surprises. ©Martin Godfroid

Lorsque vous avez lancé le concept en 1999, vous imaginiez que cela allait durer aussi longtemps ?

Très honnêtement, non. Nous étions une soixantaine de personnes à la première. Si j’arrivais à avoir 1 000 personnes lors de la dernière étape à Éghezée, la direction resignait. Nous y sommes parvenus. À l’époque, on nous voyait comme des babas cool et puis l’image a changé. Dix ans après, nous étions des Bobos et aujourd’hui, rouler à vélo, c’est devenu branché, au point que les sponsors se bousculent au portillon pour être avec nous.

Le Réseau autonome des voies lentes (RAVeL) s’est considérablement développé. Grâce à l’émission ?

Modestement, oui. Quand on va quelque part, la commune fait pression sur le politique pour que le RAVeL près de chez eux soit prêt… C’est comme une toile d’araignée qui s’étend.

Il y aura huit étapes cette année, puisque vous collez au calendrier scolaire, avec des haltes dans toutes les provinces sauf le Brabant wallon…

Oui mais on sera tout près avec une étape à Hannut et une autre à Gembloux. C’est difficile d’aller partout. On essaye d’équilibrer ville/campagne, familial ou plus sportif… Il faut savoir que ce sont les communes qui délient leur bourse pour nous accueillir, mais nous avons de plus en plus de demandes. Cette année, Auderghem a posé sa candidature pour la première fois.

Cette saison verra aussi le retour de Marie-Pierre Mouligneau à l’antenne…

C’est une amie de très longue date. Ce qui lui est arrivé (NDLR: son retrait de l’antenne en 2019) n’était pas super-galant. On ne va pas épiloguer sur le passé, mais il n’y avait aucune raison qu’elle ne revienne pas à l’antenne. C’est une personnalité, elle a du charisme, elle n’a jamais démérité, elle est très populaire… Son retour est un vrai cadeau. Elle va conduire l’émission radio et elle aura aussi deux séquences dans l’émission télé.

Côté vélo, vous n’êtes pas encore passé à l’électrique ?

(sourire) Non, j’ai un petit côté résistant. Mais attention, je ne suis pas contre. Et sans doute qu’un jour j’y passerai. Mais tant que je peux rester sans assistance, je le fais.

Le futur du "Beau Vélo", vous le voyez comment ?

Nous avons créé voici quelques années une petite sœur, qui est L’échappée belge, diffusée sur VivaCité et sur La Une. Quant à moi, je n’ai pas envie d’arrêter. J’approche de la ligne d’arrivée théorique, mais dans ma tête, je n’en ai aucune envie.

Il y a des choses encore à améliorer ?

Je trouve qu’on a trouvé la bonne formule: sport pour tous, mobilité douce, convivialité et terroir. Cela tient la route.

L’émission n’existe pas en Flandre, patrie du vélo. Comment vous l’expliquez ?

C’est vrai… On a fait quelques étapes en Flandre et on devrait y retourner en 2024. Et faire une émission en partenariat avec la VRT, c’est compliqué. Mais pourquoi pas pour les 30 ans ? (rires)

Qui vous souhaiteriez convaincre de venir pédaler avec vous ?

Salvatore Adamo. Il est présent dans le nouveau livre rédigé par Dominique Wauthy qui reprend tous les parcours, les infos pratiques et des interviews de différentes personnalités. Adamo avait fait une chanson pour nos quinze ans mais il n’a jamais roulé. Mais j’espère toujours pouvoir le convaincre. S’il ne vient pas pédaler, ce serait bien qu’il vienne chanter.