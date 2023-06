Ce 23 juin, Thierry Ardisson joue gros. Après l’échec du premier numéro de L’Hôtel du temps consacré à Dalida – cette émission qui consiste à interviewer une personnalité décédée ressuscitée grâce à la technologie du "deep fake" –, l’homme en noir a été prié de trouver un personnage plus "bankable" que Jean Gabin (le numéro zéro qui a convaincu la chaîne de se lancer dans l’aventure) pour le second volet.

De son côté, il a obtenu un changement de jour de diffusion. L’émission consacrée à Dalida (1,4 million de téléspectateurs en France, 6,8% de parts de marché) avait été diffusée sur France 3 le 2 mai 2022, soit un lundi. "Or, tout le monde sait que la case pour ce genre d’émission sur France 3, c’est le vendredi soir ! C’est là qu’ils font Mike Brant…", lance l’animateur lors d’une conférence de presse en ligne.

Marius et Romain Colucci, coscénaristes

,

Le choix s’est donc porté sur Coluche. Mais le projet démarre mal. Marius et Romain Colucci, les fils de l’humoriste décédé dans un accident de moto le 19 juin 1986 – ce qui inspirera la chanson Putain de camion à Renaud – ne sont pas emballés par la première version que Thierry Ardisson leur montre. Il a donc décidé de les associer au projet comme coscénaristes.

Ce qu’ils ont apporté ? "Des archives, des textes de leur père que je n’avais pas…" Car Ardisson insiste: tous les textes sont authentiques.

Comme pour Dalida l’an dernier, l’émission consacrée à Coluche suit une trame narrative bien précise, qui ne suit pas l’ordre chronologique de sa vie. "On commence par ce qui est le plus connu chez lui, c’est-à-dire la création des Restos du Cœur, après on s’intéresse à sa carrière, puis on se plonge dans son enfance et ensuite on revient sur sa mort", note Thierry Ardisson.

Coluche, Thierry Ardisson était allé le voir au Café de la Gare en 1972. "Je l’ai aussi interviewé pour Rock & Folk. Mais en faisant ce film, j’ai vraiment découvert ce type immense. Petit voyou de Montrouge, il a inventé le café-théâtre, il a tourné dans des films, il a reçu un César et a terminé quasi comme l’abbé Pierre. Il est devenu saint Coluche ! C’est un destin extraordinaire."

"Salut ma poule !"

À l’écran, le résultat est à la fois bluffant et troublant. Quand Coluche apparaît à l’écran, on le retrouve comme on l’a connu dans les années 80, avec la même gouaille ( "Salut ma poule !") et les mêmes mimiques. Les studios Mac Guff ( Moi, moche et méchant, Les Minions…) ont bien bossé. Seule la coiffure nous semble un chouïa à côté…

Les images sont aussi moins statiques, grâce à quelques saynètes ajoutées. Quant à la voix, elle est parfaite. Et contrairement à l’émission sur Dalida où sa voix avait été recréée via l’intelligence artificielle, Thierry Ardisson a préféré opter pour celle d’un imitateur: Didier Gustin. Il a été adoubé par les fils de Coluche, qui ont soufflé son nom à Ardisson. "Je ne crois pas que l’intelligence artificielle fasse aussi bien." Ce qui est plutôt rassurant…

La suite ? Il restera à France 3 un épisode avec Jean Gabin à diffuser. Et après ? Ardisson n’avance aucun nom. "Mais je ne ferai jamais un Hôtel du temps avec Michel Berger ou Daniel Balavoine. Leurs vies ne sont pas assez intéressantes."

La suite dépendra aussi des audiences. "Si on veut continuer, il faut que ça marche, s’exclame Nicolas Daniel, directeur des magazines de France Télévisions. Mais comme nous sommes le service public, l’audience ne sera pas le seul critère."

