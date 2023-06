Quand paraîtront ces lignes, je ne sais si Hadja Lahbib sera encore ministre des Affaires étrangères. Mais de son audition au Parlement, où, en compagnie d’Alexander De Croo, elle fut canardée par l’opposition mais aussi par le PS et Écolo, on peut conclure: la Belgique s’étant découvert une soudaine vocation de libérateur d’otages en Iran (450 jours pour Vandecasteele quand même), sous prétexte de diplomatie, le maire de Téhéran et ses sbires ont eu "open bar" pour filmer leurs opposants à Bruxelles. Dans ce cas, pourquoi le ministre Smet, qui avait invité l’horrible bonhomme, a-t-il dû démissionner ?

Poelvoorde prend la pause

Benoît Poelvoorde annonce une nouvelle fois qu'il se mettre en congé du cinéma.

Le comédien namurois Benoît Poelvoorde a encore annoncé qu’il arrêtait (ou "mettait en pause") le cinéma. Au prétexte d’une bourse qu’il convoite pour un projet artistique d’envergure impliquant d’aller aux USA. Ce genre d’annonce avait déjà bruissé en 2010, 2014, 2 017… Mais qu’on se rassure: 19 ans après, il jouera quand même dans Podium 2 (annoncé "sans lui" en 2021, mais "avec lui" cette année) ? Va-t-on aux prochains magrittes lui organiser un tour d’honneur en décapotable ? Et verra-t-on prochainement le dernier… dernier Poelvoorde ?

La délation, ce sport sans frontière

Je lis qu’une femme russe, Anna Korobkova, se vante de dénoncer ses compatriotes suspectés d’avoir critiqué le conflit avec l’Ukraine. Elle en serait à plus de 1 000 "donosy" (des dénonciations) qui peuvent valoir jusqu’à 7 ans de prison aux personnes désignées. Cela vous choque ? Il y a deux ans pourtant, le sport national de pas mal de Belges n’était-il pas de dénoncer leurs voisins soupçonnés d’enfreindre les règles du Covid ? Des dizaines de combis débarquaient alors pour sanctionner un tournoi de ping-pong entre gosses ou une raclette en famille dans un gîte. Et les délateurs de se délecter du spectacle, tels la femme russe, bien cachés derrière leur rideau…

L’éternel retour des papys de la pop et du rock

Vous vous dites: "J’ai raté le concert de Bruce Springsteen à Werchter, jamais je ne le verrai. " Ne vous tracassez pas, il reviendra. Il n’a que 73 ans. Idem les frères Mael, étincelants Sparks au Cirque royal à 77 et 74 ans. Idem Michel Polnareff (78) fin du mois à Forest National. Ils reviennent toujours. Même les Rolling Stones repasseront, décimés mais Jagger (79) "aura toujours son jeu de jambes ". Et peut-être Paul McCartney (81), sait-on jamais ? Au fait, on ne ferait pas des contrôles antidopage pour tous ces papys qui accumulent les méga-shows à l’âge des thés dansants ?

Qatargate : la fin d’un secret de polichinelle

Certains journaux, au départ d’un selfie ambigu, se sont enfin exprimés sur la relation dépassant largement "l’amitié professionnelle" qui unit la députée européenne Marie Arena et le "repenti" du Qatargate Antonio Panzeri. Une "info" embarrassante, connue de tout "le milieu" mais qu’on tentait maladroitement de cacher, la députée ne répondant que "par écrit" sur les questions à ce sujet, Panzeri mouillant des gens (dont Marc Tarabella) mais innocentant Arena, heureux hasard. Il y a des pays où la presse met davantage "les pieds dans le plat". Quand vie privée et scandale public s’entremêlent à ce point, pourquoi s’entêter à jouer les tartuffes ?

EN BREF

RESTONS COURTOIS

Il a l'air d'aimer ça les brassards.

Je lis qu’"en cas de guerre, la Belgique ne tiendrait que quelques jours ". Oui, surtout sans son dernier rempart Thibaut Courtois, vice-capitaine "abandonneur", blessé dans son orgueil plus qu’à son genou et qui a presque démissionné des Diables cette semaine.

ZERO CHOMDU

On teste en France des zones "zéro chômeur longue durée". Mais c’est impossible de ne plus avoir de chômeurs dans une région, car si soudain il n’y en a plus, les gens dont le job était de s’occuper d’eux… se retrouvent au chômage.

LE PLUS GRAND DES HAZARD

Quel avenir pour notre ex-prodige du foot Eden Hazard ? Et s’il créait une chaîne de télé ? Ben oui, "Eden 24".