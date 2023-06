Dans l’écrin somptueux du château de Fontainebleau, Nicky Doll, présentatrice de l’émission Drag Race France, et Stéphane Bern, animent un voyage inédit dans la féerie des cabarets que toute la planète envie à la France: le Moulin-Rouge, le Paradis Latin, le Crazy Horse, Chez Michou, Madame Arthur, ou encore le Royal Palace. Avec la participation aussi d’artistes comme Mentissa, Claudio Capéo, Chimène Badi, Julie Zenatti, Elisa Tovati, Les Coquettes, La Troupe des Retrouvailles ou Paloma.

2. Samedi 24: Matériaux d’hier et d’aujourd’hui - ARTE, 22h

On cherche aujourd’hui des alternatives au béton. ©© Jakob Kneser

Du béton de l’Antiquité, mélange d’agrégats et de mortier qui a notamment permis d’assurer la solidité du Colisée à Rome, à sa version en fibres de carbone, en passant par le pisé, béton de terre crue inspiré d’habitations traditionnelles d’Afrique et d’Asie, ce premier volet passe en revue les différentes solutions qui existent pour remplacer le béton tel qu’on le connaît. L’occasion de visiter d’étonnantes constructions anciennes et d’explorer les découvertes d’architectes, d’ingénieurs et de chimistes qui imaginent l’habitat du futur.

3. Dimanche 24: Clara Luciani, ça commence comme ça - La UNE, 22H18

Photographiée aux Francofolies de Spa 2022, la chanteuse Clara Luciani ©EdA Mathieu Golinvaux

Clara Luciani ouvre ses portes pour parler de sa vie ainsi que de sa carrière dans ce docu tout neuf. Durant plus de deux ans, elle a permis aux équipes de la suivre dans ses moments les plus intimes, que ce soit pendant l’enregistrement de son deuxième album ou bien son concert à l’Accor Arena. La jeune femme a connu un véritable triomphe aux Victoires de la musique en 2022. Elle revient également sur son enfance, elle qui était considérée comme le vilain petit canard, mais également sur sa dépression après un chagrin d’amour.

4. Dimanche 24 : "Tutu", les codes de la danse revisités - France 4, 21H

De la danse...décalée, c’est clair, mais d’autant plus captivante.

Six hommes en tutu, à la fois comédiens et danseurs, revisitent en six tableaux les codes de la danse. De la danse classique à la danse contemporaine en passant par la danse de salon rythmique ou acrobatique, chaque scène mêle danse, théâtre et humour. Cette ode à la danse de la compagnie Chicos Mambos, où la dérision côtoie l’exigence, est un spectacle décalé, surprenant et loufoque qui a déjà attiré plus de 200 000 spectateurs.