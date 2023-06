Au bout de quatre ans, on avait fini par désespérer. Voire par s’inquiéter : Black Mirror, formidable série anthologique de Netflix, allait-elle mourir de sa belle mort, après quatre saisons de haut vol (et une cinquième très dispensable) ? Que nenni : depuis le 15 juin, les abonnés – petits chanceux – ont vu leur “calvaire” prendre fin avec la mise en ligne d’une sixième saison qui, à défaut de revenir au charme des quatre premières, opère un virage intéressant dans son histoire.

Salma Hayek est l'une des "guests" de cette saison 6 ©Netflix

Pas tant d’un point de vue technique : chacun des cinq épisodes qui la composent peut être vu indépendamment des autres. Mais plutôt dans son esprit : on le sait, Black Mirror est une série qui tord, depuis son lancement en 2011, notre rapport à la technologie. Un filon largement et talentueusement exploité. Mais qui avait semble-t-il fini par se tarir, avec pour preuve une cinquième saison (de seulement trois épisodes) moins inspirée.

Plus intime, moins en croisade

Plutôt que de s’entêter, les scénaristes ont donc choisi de quelque peu s’écarter de ce cap. Et d’allègrement regarder… dans le passé. Plusieurs épisodes se baladent ainsi volontiers dans les sixties (Mon cœur pour la vie), les seventies (Démon 79) ou le début des années 2000 (Mazey Day). L’argument technologique est toujours présent, bien sûr, mais le fil est plus ténu, et au service de récits plus intimistes, moins en croisade contre le grand capital.

Comme à chaque fois, il y a bien sûr à boire et à manger : et si l’on n’a guère été convaincu par Mazey Day, une série B poussive dans laquelle une paparazzi (la belle Zazie Beetz) pousse une star de la télé au suicide (très convenu), ni par Démon 79 et sa mécanique, qui fait penser (en moins bien) à d’autres épisodes de la série, on ne saurait que trop vous conseiller Loch Henry et, surtout, Mon cœur pour la vie : Aaron Paul (le jeune paumé de Breaking Bad) et la trop rare Kate Mara (House of Cards, Seul sur Mars) y incarnent des astronautes confrontés à une catastrophe de grande ampleur dans un 1969 uchronique.

Vous serez surpris, aussi, par Joan est horrible, un épisode (chronologiquement le premier) dans lequel les scénaristes de Black Mirror adressent un tacle (qui ressemble tout de même à un gros coup de pub) à… Netflix, ici rebaptisé Streamberry. Cocasse, à défaut d’être foudroyant. Et avec Salma Hayek dans son propre rôle.