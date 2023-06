Dans ce documentaire particulièrement pédagogique, le réalisateur Martin Blanchard suit des scientifiques de l’institut de recherche criminelle de la gendarmerie sur une scène de crime. Et pour que ça soit encore plus clair, ils ont reconstitué pour les besoins du documentaire une scène de crime, celle de l’homicide d’une jeune fille découverte assassinée dans un champ en Picardie en 2002.

On peut suivre étape par étape toute l’enquête. Elle commence par beaucoup de précautions. Une camionnette a été retrouvée dans un champ et il y a des traces de sang une sur portière. C’est tout ce qu’on sait. Les gendarmes vont commencer par "geler" la scène: ils bouclent le périmètre, prennent des photos de loin. C’est seulement après avoir enfilé un équipement complet: gants, combinaison, charlotte, surchaussures, masque qu’ils vont s’approcher du véhicule. Il faut prendre toutes ces précautions pour être certain de ne pas "polluer" la scène et détruire irrémédiablement de précieux indices.

L’enquête prend une autre tournure quand un corps est retrouvé sous le véhicule: il faut appeler des renforts, dont un médecin légiste. Il va pouvoir dater la mort en fonction de la température du corps, de la couleur de la peau, de la rigidité du cadavre…

Une mouche n’est pas l’autre

Il prélève aussi de petits indices bien utiles: des insectes. Un cadavre dégage des composés organiques volatils dès la mort. Le nez humain n’y est pas sensible immédiatement mais les insectes eux, peuvent détecter certaines odeurs à plusieurs kilomètres. Ils vont pondre dans les plaies et les zones "humides": yeux, bouche, nez, oreilles et coloniser un cadavre entier en quelques heures à peine. Selon l’état de développement des œufs ou des larves, on pourra déterminer l’heure de la mort.

Par rapport à l’enquête d’il y a 20 ans, pas mal de choses ont changé grâce aux progrès techniques et scientifiques. A l’époque, il fallait un hélico pour survoler la scène, maintenant, un petit drone peut rapidement modéliser le lieu en 3D. Comme les scanners super perfectionnés ont remplacé les photos des organes à l’autopsie: plus parlant et moins gore lors d’un procès.

France 5, 21.00

Les choix de la rédaction

Pomme à l’Olympia

Elle est attachante et sacrément douée. Un premier album récompensé par une Victoire de la musique catégorie révélation. Un deuxième par celle de l’artiste féminine de l’année. Après son deuxième album, en plein questionnement, Pomme quitte la France pour le Québec et y compose son troisième album. A 22.35, après son concert à l’Olympia, capté début de ce printemps, un documentaire revient sur la création de ce dernier disque. En réalité, un prétexte pour un joli portrait.

France 4, 21.10

Pour l’or de Tsilanga

Akisa vit à Nairobi et retourne, à contrecœur dans son village auprès de son père malade. Là se joue une lutte bien inégale contre l’extension d’une mine d’or.

La première série kenyane coproduite par ARTE raconte le combat de villageois contre l’accaparement de leurs terres et le capitalisme sauvage, brossant un tableau sensible du Kenya d’aujourd’hui. Un contraste violent entre riches et pauvres, ville et campagne. Un duel captivant et riche en émotions à la "David contre Goliath".

Arte, 23.35

Ouïghours, mécanique d’un génocide annoncé

Pour la première fois dans l’histoire, une dizaine de parlements dans le monde, France, Royaume-Uni, Belgique, Canada… et le gouvernement américain reconnaissent l’existence d’un génocide en cours: celui des Ouïghours en Chine. Grâce à des témoignages inédits de victimes mais aussi d’un officier de la police chinoise du Xinjiang, des vidéos tournées sur place, ce documentaire va décrypter point par point comment Pékin s’y prend.

La Une, 22.30