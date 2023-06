Révélée en 1984 avec le tube Maman à tort – qui lui vaut un premier passage en prime chez Michel Drucker le 22 septembre 1984 -, celle qui est née Mylène Gautier à Montréal 22 ans plus tôt, la jeune femme frêle et timide ne sait pas encore qu’elle est promise à une grande carrière. Elle est devenue chanteuse par accident, Lio refusant de chanter Maman à tort et le casting organisé par ses amis Jérôme Dahan (l’auteur) et Laurent Boutonnat (le compositeur) n’ayant rien donné. Alors qu’elle rêve d’être actrice, elle se laisse convaincre de tenter le coup.

Mystère et provoc’

Lors de l’émission Champs Élysée, sa chanson au phrasé particulier et aux paroles ambiguës trouble l’animateur, qui essaye d’en savoir un peu plus sur sa signification. La chanteuse entretient le mystère lors de sa réponse… Un mystère qui deviendra ensuite sa marque de fabrique. Tout comme son look, qui change du tout au tout à cette époque. Elle se teint en roux et adopte un style vestimentaire inspiré de la mode masculine du XVIIIe siècle et surtout, elle affirme beaucoup plus ses choix et sa féminité.

Avec Libertine et son long clip cinématographique et sulfureux pour l’époque – elle y apparaît complètement nue – Mylène Farmer va faire son entrée dans la cour des grands. Elle devient un véritable objet de culte pour toute une génération qui ne trouvait pas – jusque-là – d’équivalent à Madonna en France. Deux ans plus tard, quand Pourvu qu’elles soient douces – la suite de Libertine – sort, la chanteuse enfonce définitivement le clou de la provoc’.

Et cela marche, puisqu’elle fait le tour des plateaux télé et que ses disques se vendent comme des petits pains: avec Libertine, Sans contrefaçon et Pourvu qu’elles soient douces, elle détient d’ailleurs le record du nombre de disques de diamant.

Malheureusement, un fait tragique – l’agression mortelle du réceptionniste de sa maison de disques en 1991 – va complètement bouleverser sa vie: elle va disparaître des médias pendant trois ans et ensuite adopter un style de vie plus discret.

C’est toute cette histoire – et bien plus – que vous pourrez retrouver ce soir. Seul bémol: le karaoké des animateurs et journalistes de RTL tvi entre les séquences. Si l’idée pouvait paraître amusante sur le papier, elle s’avère un brin malaisante lors de sa vision.

RTL TVI, 19.50