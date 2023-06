Matt Pokora, avec le groupe Linkup, a remporté la troisième saison. Chimène Badi et Sheryfa Luna ont également participé à cette émission musicale.

Amazon Prime Video a décidé de relancer "Popstars" sur sa plateforme. Les producteurs de "Koh-Lanta" et de "La chanson de l'année" sont chargés de donner une seconde vie au concept.

Un jury composé des plus grands artistes de la scène musicale française va se réunir pour trouver les stars de demain

Huit épisodes d'une durée de 40 minutes vont être produits pour cette sixième saison: "Un jury composé des plus grands artistes de la scène musicale française va se réunir pour trouver les stars de demain, les coacher et leur offrir la chance d'enregistrer leurs premiers titres".

"Ensemble, ils vont chanter, danser, évoluer en communauté, découvrir les coulisses d'un métier qu'ils n'auraient jamais pensé exercer et dont les codes ont bien changé ces dernières années... Et pour cette nouvelle édition: duo, trio, quatuors... unisexe ou mixte... aucun objectif préconçu de nombre ou de genre. Ce sont les talents, leur alchimie et personnalités qui dicteront le choix final du groupe", conclut le communiqué d'Amazon Prime.

Après le retour de la Star Academy, place maintenant à Popstars. Deux émissions lancées en 2001.