À la télé ce mardi soir: Chaleur et travail, le grand chantier

En Amérique centrale, la chaleur tue aussi, mais à petit feu: au Nicaragua et au Salvador, une épidémie d’insuffisance rénale chronique décime les travailleurs agricoles, en particulier les coupeurs de canne à sucre, et met à mal les systèmes de santé, débordés par l’afflux de patients nécessitant une dialyse. Alors que la maladie semble affecter de plus en plus d’ouvriers népalais partis gagner leur vie au Moyen-Orient, on observe également une hausse des incidents rénaux chez les livreurs UPS aux États-Unis, qui font leurs tournées chronométrées dans des véhicules non climatisés. La productivité elle-même souffre de la hausse globale des températures, comme en Inde, où les couturières à domicile étouffent dans la fournaise des bidonvilles. Si les grands groupes manufacturiers cherchent des solutions pour rafraîchir leurs usines, 15% des heures de travail pourraient néanmoins être perdues à l’échelle du pays d’ici à la fin du siècle.

Repenser les modes de production

On estime que la chaleur fait perdre plus de 2 000 milliards de dollars à l’économie mondiale chaque année. De l’Amérique du Nord au sous-continent indien en passant par l’Europe, où les épisodes caniculaires se multiplient, cette enquête fouillée met en lumière les impacts alarmants du dérèglement climatique sur le travail.

Donnant la parole à des experts (économiste, médecins, architecte…), des responsables politiques et des membres d’ONG ainsi qu’à de nombreux travailleurs en extérieur, le film pointe la nécessité de repenser les modes de production, les législations (quasi inexistantes aujourd’hui) encadrant l’activité par fortes chaleurs et les villes afin de s’adapter à cette nouvelle réalité et de protéger celles et ceux qui sont déjà en première ligne.

Arte, 20.55