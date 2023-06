Suir Nostalgie cet été, Patrick Sabatier arrête la radio en France: "Europe 1 m’a proposé une quotidienne, mais je veux du temps pour écrire et faire un grand voyage"

Patrick, c’est une première pour vous d’être à l’antenne en Belgique pendant tout l’été ?

Oui, tout à fait. J’ai été très flatté par cette proposition. D’abord parce qu’ils l’ont fait avec d’autres animateurs les saisons passées. Et puis, c’était pour retracer le souvenir de grandes émissions qui ont marqué ma carrière comme Avis de recherche, Le jeu de la vérité, Porte-Bonheur, Atout cœur… C’est donc un été de souvenirs, comme quand on se raconte de bons moments avec des copains. Car sans le public, je n’aurai pas fait la carrière que j’ai faite.

Votre meilleur moment de votre carrière, c’est lequel ?

C’était avant que je sois connu, à 14 ans, quand je rêvais de faire de la télé, de la radio et de présenter des émissions. C’était surtout la radio qui m’attirait, et je crois que c’était un moment d’inconscience. J’étais dans mes rêves… Après, j’ai pu réaliser tout ça, avec du travail mais aussi beaucoup de chance… Mais si je dois vraiment répondre à votre question, j’aimerais rendre hommage à Alain Delon, qui a été le premier invité du Jeu de la vérité, le 11 janvier 1985. Je pense que s’il n’avait pas accepté d’être le parrain de cette émission, il n’y aurait sans doute pas eu autant de numéros. Il a montré l’exemple à beaucoup de comédiens, beaucoup de chanteurs, beaucoup de sportifs… C’est un moment essentiel dans ma carrière.

Pour tous les enfants qui ont grandi dans les années 70, le premier souvenir télé que l’on a de vous, c’est en tant qu’animateur dans l’émission "Les visiteurs du mercredi" sur TF1, où vous animiez Le club des 10-15…

C’était en 1976 et c’était mon premier emploi d’animateur à la télévision, grâce à Christophe Izard (NDLR: créateur aussi de L’île aux enfants), qui est malheureusement décédé l’an dernier. Il m’a appris à faire de la télévision, à beaucoup travailler et je lui dois de m’avoir montré le chemin. Cela a été une école formidable, où tout pouvait arriver car nous étions entourés d’enfants et de jeunes adolescents. Avec la venue d’invités comme Alain Souchon ou France Gall, il fallait gérer tout ça. J’en ai gardé de très bons souvenirs.

Pour vous, les années 70 et 80, c’était l’âge d’or de la télévision ?

C’était un âge où l’on avait des facilités pour imaginer, répéter et proposer des shows qui valaient beaucoup d’argent à l’époque. Aujourd’hui, la télévision obéit plus à l’économie. Mais cela ne m’empêche pas d’avoir animé le jeu Mot de passe (NDLR: de 2009 à 2016) sur France 2 et cela a très bien fonctionné malgré le budget restreint.

Certaines émissions que vous avez présentées étaient regardées par 18 millions de téléspectateurs ! Est-ce que cela ne monte pas à la tête, parfois ?

Non ! J’en parle dans mon roman La lettre, sorti l’an dernier (NDLR: qui paraîtra en Poche à l’automne). Même si c’est un roman, je me suis largement inspiré de ma vie. Et avec l’éducation que j’ai eue, il était hors de question d’avoir la grosse tête. Dans les années 80, je présentais de grosses émissions en radio et en télé et quand j’allais voir mes parents le week-end, ils me disaient: ‘Tu feras attention de ne pas arriver en retard !’(rires). Mon entourage ne m’a jamais permis d’avoir la grosse tête.

Si aujourd’hui, on vous donnait la possibilité de ressusciter l’une de vos émissions à succès, ce serait laquelle ?

L’émission que j’ai au fond de mon cœur, c’est Avis de Recherche. Elle figure à la 3e place d’un sondage portant sur les émissions qui figurent au patrimoine de l’histoire de la télévision en France. Et Porte-Bonheur arrive à la 7e place. Avoir créé deux émissions qui arrivent dans le top 10 de ce sondage, c’est beaucoup de chance. Ces émissions ont existé parce que j’avais envie moi-même de les voir. Je ne suis pas allé acheter une émission à l’étranger.

On vous voit rarement dans des rétrospectives pour commenter des images de vos émissions cultes…

Non car je pense d’une part que les images parlent d’elles-mêmes et que d’autre part, je préfère parler du présent ou d’avenir. Pour Nostalgie Belgique, je fais une exception.

Quels sont vos projets pour les mois qui arrivent ?

Cet été, je serai en Provence et en automne, je commencerai à écrire la suite de mon 1er roman. Comme je suis un écrivain amateur, il me faut beaucoup de temps. Je ne suis pas Amélie Nothomb ! (rires) Ensuite, j’ai promis à ma famille de faire un grand voyage tous ensemble (NDLR: il a deux enfants et une petite-fille).

Au niveau de la radio, vous avez décidé d’arrêter votre collaboration avec Europe 1…

Oui ! Ils m’ont proposé d’animer une émission quotidienne mais ce n’était pas possible pour moi si je voulais avoir le temps pour l’écriture et le voyage. Après, on verra bien au printemps. Je vis saison par saison, comme mon père qui était marchand de fruits et légumes.

Votre promesse aux auditeurs de Nostalgie pour cet été ?

De partager des bons moments ensemble. Cela s’appelle Ça va fort ! avec Patrick Sabatier, mais cela aurait pu aussi s’appeler On se retrouve chez Sabatier.

Il s’est couché sur le lit de Brigitte Bardot

Dans cette émission présentée par Ingrid Franssen, Patrick Sabatier va raconter une série d’anecdotes vécues avec des stars, comme un tête à tête singulier avec Serge Gainsbourg, ses parties de tennis avec certaines stars ou le jour où il s’est couché sur le lit de… Brigitte Bardot ! Cela s’est passé en 1988.

"Je ne le referai plus, rit-il au bout du fil. J’ai eu un culot qui frise le sans-gêne. Je préparais une émission avec elle et elle m’avait invité à visiter La Madrague. À un moment donné, elle me fait entrer dans sa chambre et là, croyant être malin – mais je le regrette encore aujourd’hui – je lui lance: ‘Ah, c’est là !’ et je me couche sur le lit. Elle m’a répondu: ‘C’est là quoi ?’ et c’est à ce moment-là que je me suis rendu compte que ce n’était pas approprié. Elle a souri et a vu que j’étais sous le charme. Nous avons eu l’occasion d’en rediscuter plus tard car nous avons gardé de bons contacts, mais mon comportement a frisé l’inconscience."