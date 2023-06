Netflix : ce que révèlent les premières images de la saison 3 de “Lupin” avec Omar Sy

Netflix fait apparaître l’écran de la mort pour vous forcer à payer le partage de votre compte

Netflix serre la vis dans les derniers jours de mai 2023 et force l’affichage d’un message d’avertissement sur les TV des abonnées en Belgique. C’est une mesure de plus pour vous pousser à déclarer et à payer le partage de votre compte et de vos données de connexion.