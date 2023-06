Les Diablotins, Coluche ou "Bohemian Rhapsody" : que regarder à la télé cette semaine ?

Cette comédie française bien menée met le doigt sur un sujet éternel: comment supportons-nous le succès inattendu...d’un proche ? Léa (Bérénice Béjo) subit la condescendance apitoyée de son entourage lorsqu’elle annonce écrire un roman. Résultat: elle en vend...250 000 exemplaires. François Damiens et Florence Foresti sont étonnants en amis dévastés par la mise en lumière de Léa, car incapable, de leur côté, de réussir quelque chose.

2. Mardi 20: Trop chaud pour travailler - ARTE, 20 h 55

Un documentaire de Camille Robert sur les dangers du travail par forte chaleur. ©© Tournez S’Il Vous Plaît

De toutes les conséquences du dérèglement climatique, la chaleur est la plus meurtrière, explique ce docu de 2 023. Elle est une menace invisible, un criminel silencieux qui comptent parmi ses victimes des travailleurs. Des millions d’entre eux dans le monde se trouvent exposés à des températures de plus en plus extrêmes. Pourtant, ce risque est insuffisamment pris en compte par nombre d’entreprises et de gouvernements.

3. Mercredi 21: Les Diablotins entament leur tournoi - TIPIK, 17 h 55

Beaucoup de foot en cette fin du mois de juin, avec notamment le championnat d’Europe des Diablotins. ©kungverylucky - Fotolia

Si vous voulez suivre les aventures de la peut-être future génération dorée de la Belgique, voici le premier match du Championnat d’Europe de football "espoirs" (U21). Certes, certains joueurs vont devoir se partager entre Diablotins et Diables. Mais s’ils se classent en ordre utile, ce tournoi pourrait les amener aux Jeux Olympiques de Paris. Mais il faut d’abord battre nos voisins hollandais.

4. Jeudi 22: "Bohemian Rhapsody" - RTL TVI, 20h50

Rarement un film aura à ce point divisé la critique… et le public. Biopic trop édulcoré pour les uns, sublime reconstitution de la vie complexe et écourtée par le sida d’un chanteur exceptionnel au sein d’un groupe qui ne l’était pas moins. Sorti en 2018, "Bohemian Rhapsody" reste un succès hors-norme, avec des salles en pleurs. Prothèse dentaire en avant, Remi Malek (oscarisé) incarne Freddie Mercury avec une précision mimétique. Et la musique fait le reste.

5. Vendredi 23 : Hôtel du temps: l’aventure continue - France 3, 21h10

Le Coluche "reconstitué" et interviewé par Ardisson. ©© 3ème Œil Productions

Imaginé par Thierry Ardisson (et malgré un premier numéro aux audiences jugées décevantes), "Hôtel du temps" revient, biopic d’un genre nouveau qui utilise l’intelligence artificielle pour recréer des légendes disparues et leur faire raconter leur vie. Le temps d’une soirée, Thierry Ardisson va ainsi faire revivre Coluche, humoriste inoubliable et personnage multifacettes dont les sketches ne vieillissent pas tant que ça.