Pascal Vrebos présente "L’invité" pour la dernière fois ce dimanche sur RTL TVI : "On ne peut pas dire que je n’ai pas duré"

Pascal Vrebos, l’arrêt de la présentation de "L’invité", c’est votre choix ?

Pas du tout ! C’est le choix de la direction. Moi je voulais continuer jusqu’aux élections de juin 2024. Les audiences sont toujours bonnes… Mais il faut à un moment donné arrêter, comme j’ai arrêté Controverse en janvier 2012 après vingt ans. C’est une bonne chose. Cela fera 840 émissions, on ne peut pas dire que je n’ai pas duré…

La longévité, c’est important ?

C’est important de s’installer et d’évoluer. Mais à un moment, il faut passer à autre chose. J’ai d’autres projets (NDLR: l’écriture d’une série pour la chaîne, notamment).

Vous avez prévu quelque chose de spécial dimanche ?

Non, ce sera une émission normale. Mais il y aura peut-être une petite surprise, je ne sais pas. Mais il n’y aura pas trois invités en un ! (NDLR : il recevra Elio Di Rupo pour la 43e fois en 23 ans).

"Je suis fier d’avoir conçu et présenté une émission politico-sociétale pour le plus grand nombre"

Quelle est votre plus grande fierté ?

C’est d’abord d’avoir fait tout ce que je voulais à RTL, pendant plus de 30 ans. J’ai eu une très grande liberté et un très bon dialogue depuis Eddy De Wilde jusqu’à Laurent Haulotte. Ensuite, je suis fier d’avoir conçu et présenté une émission politico-sociétale pour le plus grand nombre, c’est-à-dire aussi bien le recteur d’université que le citoyen lambda. Vu les audiences que nous avons réalisées pendant vingt ans, je crois que je peux en être fier. Aujourd’hui encore, il y a des tas de jeunes qui regardaient Controverse en famille le dimanche et qui m’en parlent encore dans la rue.

En 23 ans d’émission, vous avez vu la communication politique évoluer… Il y a plus de langue de bois aujourd’hui ?

La langue de bois, j’ai toujours tenté de la raboter. Bon, il faut le reconnaître, il y en a toujours un certain pourcentage… Mais dans une émission de vingt minutes qui aborde plein de sujets différents, c’est toujours plus compliqué. Il faut préciser que les invités ne connaissaient jamais mes questions à l’avance. Ils se doutaient des thèmes et le samedi, je leur communiquais deux ou trois choses particulières que j’avais trouvées dans la presse. Le but n’était pas de les piéger.

Qu’est-ce qui a évolué alors ?

Le côté sérieux de l’émission. Les toutes premières émissions étaient beaucoup plus légères, comme l’époque d’ailleurs. J’ai le sentiment qu’au fil des années, j’ai abordé plus de problématiques, à tous les niveaux.

"Sœur Emmanuelle, c’était une bonne femme incroyable, qui abordait les choses sans censure."

Il y a un invité qui vous a vraiment épaté ?

Je vous avoue qu’une fois l’émission terminée, je l’oublie ! (rires) Quelqu’un que je cite toujours quand je dois répondre à cette question, c’est Sœur Emmanuelle. C’était une bonne femme incroyable, qui abordait les choses sans censure. C’était une sorte de tsunami. Mais j’ai rarement été déçu par des invités.

Y a-t-il quelqu’un qui a toujours refusé de venir ?

Oui, Bart de Wever. Pourtant, je l’ai souvent invité… Il ne m’a jamais vraiment dit pourquoi.

Vous faites peur ?

Non, je ne pense pas, je ne suis pas un agressif. C’est vrai que je n’ai pas de questions taboues. Mais l’invité est toujours libre d’y répondre ou de dire qu’il ne souhaite pas y répondre. Ce n’est pas un examen ni un test d’intelligence, et je ne suis ni un procureur, ni un avocat. Je suis, de façon très modeste, un petit Socrate du pauvre… (rires)

Vous êtes fidèle à RTL TVI depuis 1992, après avoir fait vos débuts à la RTBF. Vous n’avez jamais été sollicité pour y retourner ?

Non, jamais ! En tout cas pas officiellement… Et il ne m’est jamais venu à l’idée de partir, même si je n’ai jamais été salarié de RTL. J’ai signé un contrat chaque année. J’ai vécu une belle période avec des gens passionnés. Je n’ai jamais été censuré et j’ai toujours été très libre. j’ai toujours eu un temps plein comme prof et je n’ai jamais dépendu économiquement d’un média.

Entre 2015 et 2017, vous avez été conseiller de Nethys pour ses activités dans les médias. Vu la tournure que cela a pris, vous le regrettez ?

Pas du tout ! Le projet médias était un très beau projet. Mais cela s’est effondré suite à ce que l’on sait… Hélas !

Cela vous a surpris ?

Oui, évidemment. Et j’ai trouvé ça désolant pour l’avenir de la Wallonie. C’était surréaliste…

Il vous reste des rêves à accomplir ?

Quand j’étais petit, je rêvais d’écrire, d’enseigner et de faire de la radio. Donc, j’ai tout accompli… Il me reste des projets d’écriture… J’ai aussi encore quelques régions du monde à visiter, mais la vie passe tellement vite une fois qu’on a passé les 70 ans qu’il faut courir…

Vous avez toujours votre maison à Patmos ?

Oui, j’y pars dans une dizaine de jours et j’espère pouvoir y retourner en septembre.