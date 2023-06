Dix-neuvième édition déjà pour l’émission musicale qui permet à TF1 de lancer officiellement les programmes d’été. Baptisée La chanson de l’année, elle devrait sans doute envisager de changer de nom pour s’appeler la chanson "mainstream" de l’année, tant la sélection des quatorze chansons candidates semble d’abord se baser sur un critère de popularité plutôt que de qualité, notion qui reste tout à fait subjective par ailleurs.

Voici donc les 14 chansons et artistes qui ont été choisis pour être soumis au vote: Ce soir – Amir ; Dépassé – Nuit Incolore ; Des milliers de je t’aime – Slimane ; Encore – Kendji Girac et Florent Pagny ; In the Stars – Benson Boone et Philippine Lavrey ; Keep it simple – Vianney et MIKA ; La Goffa Lolita – La Petite Culotte (si, si, ça existe) ; Mon cœur – Izia ; Ne pars pas – Keen’V ; Nous deux – Ridsa ; Qu’importe – Juliette Armanet ; Secret – Louane ; Si j’avais su – Claudio Capéo ; Un jour je marierai un ange – Pierre de Maere.

Le vainqueur sera comme d’habitude désigné par les téléspectateurs de TF1. Par contre, il y a un petit changement, les votes sont déjà ouverts depuis le mardi 6 juin dernier, alors qu’auparavant, ils n’étaient ouverts que durant le direct. Malheureusement pour notre compatriote Pierre de Maere, il est impossible de voter depuis la Belgique.

2. Samedi 17 : "La Grand messe" - La Trois, 22h41

Alors qu’un parfum de Tour de France circule déjà, ce documentaire de Valéry Rosier et Méryl Fortunat-Rossi s’en va à la rencontre des milliers supporters qui, à pied ou en camping-car, s’installent le long de son parcours pour encourager les coureurs. Certains arrivent sur un bord de route parfois plus de 15 jours avant l’étape. Leurs motivations sont diverses: avoir une place de choix pour le jour de la course pour encourager les coureurs ou encore profiter d’un lieu de vacances hors du commun – car interdit le reste de l’année.

3. Samedi 17 : Dans la peau du légionnaire romain - France 5, 0H10

Quel était la vie de ces légionnaires exilés un peu partout en Europe? On le découvre dans ce documentaire. ©© MONA LISA

Du légionnaire romain, nous avons l’image du petit soldat casqué qui se prend des beignes des Gaulois. Il se voit réduit à son activité guerrière. Des objets ainsi que des correspondances mis au jour sur les sites d’anciennes garnisons romaines, comme Vindolanda en Angleterre ou la colline de Fourvière, à Lyon, apportent un éclairage nouveau sur le quotidien de leurs occupants. Se dessine un portrait plus intime, plus humain, du légionnaire romain. C’est ce que raconte ce tout nouveau documentaire de Pierre-François Gaudry.

4. Dimanche 18: "Un grand bonhomme" - France 2, 22 h 45

Un joli film d’adolescence français, réalisé par Benjamin Parent, et qui met en scène Tom, adolescent fragilisé par un accident de voiture et qui fait sa rentrée dans un nouveau lycée. Il sait qu’il peut compter sur le soutien de son grand frère, Léo, très protecteur, mais ce dernier s’emploie à l’émanciper de façon parfois un peu musclée. Rapidement, la liberté de Tom est entravée par l’omniprésence de son frère, et il devra s’en éloigner pour trouver sa propre identité.

5. Dimanche 18: Mylène Farmer, live 2019 - RTL Plug, 20H15

Si vous avez voulu (mais n’avez pu) la voir lors de sa nouvelle tournée, voici un lot de consolation. Soutenant l’album Désobéissance, cette série de concerts antérieurs, inspirée par l’univers du film Blade Runner de Ridley Scott et par le personnage d’Albator, a rassemblé 243 000 spectateurs. L’album Live 2019 a été certifié disque de platine et fut numéro 1 aussi en Belgique. Du Mylène mégalo comme toujours, avec une artiste qui, malgré les années, continue de fasciner.