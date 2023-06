Décès du baron Edgar Kesteloot, ancien conseiller scientifique du "Jardin extraordinaire" de la RTBF

Mais c’est en tant que concepteur et consultant scientifique du Jardin Extraordinaire, la plus vieille émission télévisée de la RTBF encore existante, qu’il se fera connaître du grand public dès octobre 1965, aux côtés d’Arlette Vincent et de Maryse. Il partagera ensuite sa fonction avec Paul Galand.

"Edgar faisait partie des pionniers du Jardin Extraordinaire et même de la conservation de la Nature en Belgique, commente Tanguy Dumortier, présentateur actuel de l’émission sur le site de la RTBF. Parfaitement bilingue, ses connaissances et engagements ont rayonné dans tout le pays. Je l’avais vu la dernière fois au Festival Nature Namur, il se réjouissait que l’équipe actuelle du Jardin Extraordinaire poursuive les objectifs et les rêves des fondateurs de l’émission dont il faisait partie."

Edgar Kesteloot avait été anobli en 2002 par le roi Albert II, qui lui accordera le titre de baron. Dix ans plus tard, en 2012, son nom sera donné à une réserve naturelle de la région liégeoise. Il se verra aussi décerner, une décennie plus tard, le Birdlife international conservation achievement award, qui récompense les projets et personnes investies dans la conservation de la nature.

Pour lui rendre hommage, La Une diffusera dimanche soir à 22h10 l’émisision spéciale réalisée pour les 50 ans du Jardin extraordinaire.