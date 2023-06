À la télé ce vendredi soir : Hôpital Brugmann, 100 ans d’histoire

Situé à Laeken, non loin du stade Roi Baudouin, dans un parc de 18 hectares aux allures de jardin arboré, le magnifique site a marqué tous ceux qui y sont passés. Dès son inauguration, en 1923, l’hôpital a cultivé l’art d’innover. Et aujourd’hui, 100 ans plus tard, plus de 50 spécialités médicales sont réparties en 10 grands départements.

Quatre arcs narratifs

Ce film de Tristan Bourlard raconte donc l’évolution de la médecine du XXe siècle en suivant quarte arcs narratifs. Le premier s’intéresse à l’histoire de la recherche et de l’innovation médicale: début des traitements du cancer par radiothérapie, études sur le rein, première dialyse et la première greffe cardiaque belge, premier SMUR de Belgique… L’hôpital Brugmann s’est toujours efforcé d’être à la pointe dans son domaine. Il est d’ailleurs reconnu dans le monde pour être un pionnier de la chirurgie fœtale.

Le deuxième axe se penche sur l’évolution architecturale et la mise en valeur de son patrimoine préservé, qui a échappé – on ne sait trop par quel miracle – aux bombardements des deux guerres mondiales.

Le troisième chapitre veillera à dévoiler quelques informations méconnues du grand public, comme la présence d’un jardin secret, des souterrains ou des éléments d’architectures uniques.

Enfin, les témoignages d’historiens, témoins et acteurs de cette histoire s’ajouteront à ce programme déjà bien fourni. Une façon d’amener une touche plus humaine dans ce lieu où certains naissent, d’autres souffrent ou meurent.

Ce documentaire permettra de mieux comprendre grâce à l’animation 3D l’évolution des fonctions, des usages, et l’expansion de la ville autour qui aura finalement entouré cet îlot de verdure.

