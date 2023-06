RTL Belgique va retrouver des grands primes de divertissement

Ces trois futurs programmes – pour lesquels les castings sont toujours en cours et les futurs animateurs pas encore connus s’inspirent de concepts anglo-saxons: Jusqu’où irez-vous, où des candidats tendent des pièges à leurs proches en caméra cachée ; Starmaker, un concours de chant et d’imitation de star et enfin Le Dilemme, une émission dans laquelle des personnes se font aider face à une décision importante par le public (un format qui avait déjà été adapté en 2017 avec Julie Taton et Thomas Van Hamme à la présentation sous le nom La décision). Les dates de diffusion ne sont pas encore connues.

Par contre, celle du retour du jeu Septante-et un en présentiel est connue: ce sera le lundi 28 août. L’émission est en tournage sur un nouveau plateau et une nouvelle règle fera son apparition.

On a également appris sans grande surprise que Benjamin Maréchal animera une émission en radio entre 9h et 10h sur Bel RTL dès septembre. Son contenu ? Mystère, mais ce ne sera pas un C’est vous qui le dites bis. Il ira à la rencontre des gens sur le terrain. L’ex-journaliste de la RTBF – qui a début sa carrière sur RTL – sera également présent en télévision, puisqu’il chipe la présentation de Coûte que coûte à Yann-Antony Noghès. Enfin, en radio, on annonce le retour de Pablo Andres dans le Good Morning de Contact une fois par semaine ainsi qu’en télévision avec des spectacles.