On retrouve donc la bande de Gaz (Robert Carlyle), les mêmes qui, chômeurs suite à la fermeture de la mine, avaient décidé de faire le grand jeu dans un spectacle de strip-tease pour payer les factures.

Aujourd’hui, ils ne sont plus au chômage: Dave est homme à tout faire au lycée, Lomper a ouvert un petit bistrot avec son compagnon, où Gerald l’ancien contremaître passe ses journées à râler en lisant les journaux.

Un "Full Monty" sans strip-tease

Très vite pourtant on comprend que la vie n’est pas franchement rose pour ceux qui sont en bas de l’échelle. À voir par exemple l’état du lycée qui tombe en ruine, on comprend très vite que Sheffield ne fait certainement pas partie des priorités de la capitale. Le système de santé est pourri et les emplois restent rares. C’est donc toujours l’entraide qui sauve Gaz et ses amis ; l’entraide et les combines. D’ailleurs quand sa fille, adolescente rebelle, vole par mégarde un chien superstar, Gaz y voit une opportunité de gagner quelques billets pour enfin payer à son petit-fils handicapé la chaise motorisée qu’il mérite. Une opération qui lui permettrait par la même occasion de se rapprocher de sa fille et de rattraper le temps perdu…

Pas de chorégraphie ou de strip-tease au menu mais toujours cet humour du désespoir, doux et corrosif à la fois. Et, en optant pour la série (8 épisodes de 50 minutes) plutôt que pour un deuxième film, The Full Monty s’installe sur la longueur. Un choix qui permet de s’intéresser aux personnages et de comprendre ce que les épreuves de la vie ont fait d’eux. La série s’attarde aussi sur Sheffield et à ses habitants, jetant un regard désabusé sur un système qui laisse consciemment tout pourrir et n’offre que très peu d’espoir à la jeune génération.

C’est tendre et drôle et ça réconfortera les nostalgiques.

Disney + – 8 épisodes de 50 min.