Benoît Delhauteur, patron des Sports de la RTBF : "Nous sommes toujours aussi attendus sur le sport en live"

Benoît, quel bilan dressez-vous des six derniers mois pour le service sportif ?

Deux tendances se dégagent. La première, c’est qu’à l’heure où les gens regardent moins la télévision linéaire, on a battu des records. Nous sommes donc toujours aussi attendus sur le sport en live.

Des exemples ?

Nous avons battu le record d’audience sur Liège-Bastogne-Liège, le 24 avril dernier, avec 379 000 téléspectateurs et une part de marché de 43,8% (contre 32,6% en 2022 et 34,7% en 2021). Pour le circuit Het Nieuwsblad ou le Tour des Flandres, où l’on a fait la 3e audience de tous les temps.

Et l’autre tendance ?

C’est le boom d’Auvio depuis la Coupe du monde au Qatar. Depuis, quasi toutes les compétitions que nous proposons sont en hausse (NDLR: une augmentation en partie liée à l’arrivée d’Auvio sur les Smart TV Samsung, notamment). Pour la demi-finale Alcaraz-Djokovic à Roland Garros, nous sommes à 36 000 visiteurs uniques. On commence vraiment à avoir des parts d’audience importantes sur Auvio, Pour Paris-Roubaix, nous sommes à 26 000 visiteurs uniques pour un total de 260 000 téléspectateurs en télé. En gros, nos audiences en live augmentent leur part de marché de 5 à 20% suivant les rendez-vous proposés et le moment de la journée. Et cela monte de plus en plus.

L’Europa League et la Conference League ont bien marché également…

Oui, notamment grâce à l’Union et à Anderlecht qui sont allés loin dans la compétition. C’était moins le cas quand nous n’avions que des clubs flamands dans la compétition les années précédentes. L’Europa League atteint 16% de part de marché sur la saison, contre 9% en 2022 et 10,3% en 2021.

Par contre, la présence de trois clubs dans la compétition vous a posé quelques soucis de choix…

C’est vrai que nous n’avions les droits que pour deux matches. Nous avons donc fait un effort et trouvé un accord avec VOO pour diffuser le troisième match sur Auvio.

Le Covid avait affecté certaines audiences en 2021 et 2020. C’est du passé ?

Pour cette année à Roland Garros, nous sommes stables. Nous sommes au-dessus de 10%, alors que nous étions à 6,7% en 2020. Et nous avons vu une forte augmentation sur les phases finales, où l’on passe à 10,4% pour les femmes et 14,9% pour les hommes. Et nous sommes aussi liés au résultat des Belges.

La Tribune : "On a une base de fièdèles en augmentation"

L’émission "La Tribune" du lundi soir va mieux ?

Oui, c’est un point de satisfaction. L’émission n’est plus un débrief club par club, il y a plus de rubriques. On était à 5,8% de parts de marché en 2021 et aujourd’hui nous sommes à 7% de moyenne. Les gens consomment l’émission différemment. En reach (nombre de personnes qui sont en contact avec l’émission pendant au moins 5 minutes), on dépasse les 168 000 téléspectateurs. On a donc une base de fidèles en augmentation et de nombreux téléspectateurs qui grignotent.

Et "100% Sport", vous êtes satisfait ?

On est passé de 6,8% de part d’audience en 2022 à 7,1% en 2023. Je suis satisfait de la qualité. Depuis que nous avons revu le concept en 2021, nous avons trouvé une certaine stabilité. Bénédicte Deprez, qui est devenue maman, reviendra aux côtés de Jérémie Baise à la rentrée. Je remercie Alisson Delpierre et Anne-Sophie Depauw d’avoir effectué les remplacements. L’émission a besoin de stabilité. On va faire le point mais il n’y aura pas de révolution à la rentrée.

Revenons au cyclisme un instant. Bien que vous n’aviez pas les droits, vous avez mis le paquet sur le Giro…

Oui et c’est quelque chose que l’on refera. C’était un pari et sur le digital ainsi que sur VivaSport, nous avons été fort suivis. Il y a juste un bémol, c’est l’abandon de Remco…

Francorchamps en alternance : "Ce n’est pas l’info que nous avons"

La saison de F1 est toujours en cours. Elle performe toujours autant sur vos antennes ?

Oui, cela plaît vraiment à notre public, notamment aux plus jeunes.

Le fait que Francorchamps puisse être proposé en alternance avec les Pays-Bas, cela vous inquiète ?

Ce n’est pas l’info que nous avons. Ce n’est pas le rôle de la RTBF de faire du lobbying, mais on espère qu’il sera là en 2024 et encore pour de nombreuses années.

L’été s’annonce chargé. Il commence par le Tour de France hommes, suivi par celui des femmes…

Et c’est une grosse priorité pour nous. Non seulement c’est dans notre mission de suivre les compétitions féminines mais on a vu aussi l’an dernier que cela intéressait notre public. Je suis sûr que cette compétition va encore grandir les prochaines années. Et puis il y aura aussi début août le championnat du monde de cyclisme à Glasgow, avec pour la première fois toutes les disciplines réunies sur une semaine.

Autre grande compétition féminine, c’est la Coupe du monde en Australie et Nouvelle-Zélande…

On va diffuser 40 matches en télé et sur Auvio, commentés par Lise Burion et Cécile De Gernier, mais aussi Benjamin Deceuninck, Frank Peterkenne et Hervé Gilbert. On aura aussi Manu Debiève sur place. Ce sera une grande première. Malheureusement les Red Flames ne seront pas là. Il y aura aussi une émission quotidienne présentée par Anne-Sophie Depauw.

La fin du mois d’août sera rythmée par les championnats du monde d’athlétisme à Budapest…

Oui, et pour les commenter, ce sera toujours Vincent Langendries et Frédéric Xhonneux comme consultant. On croise les doigts pour que Nafissatou Thiam fasse de bons résultats.

"Pierre Deprez va beaucoup nous manquer"

Ça, c’est pour les sports "mainstreams". Mais vous allez aussi suivre des sports moins connus…

Oui, on va suivre les championnats du monde de breakdance à Louvain en septembre. Cela fait partie de nos axes de développement. Nous avons récemment diffusé la coupe du monde de basket 3x3 et on diffusera prochainement l’Euro. Les sports extrêmes comme le BMX font partie des nouvelles disciplines que l’on veut mettre en lumière, comme le parasport.

Pierre Deprez a pris sa retraite récemment. Il sera remplacé par qui en bord de terrain ?

Pierre va beaucoup nous manquer. Il n’y a pas de décision définitive à ce sujet. Samedi, pour le match Belgique-Autriche, ce sera Lancelot Meulewaeter qui sera en bord de terrain et mardi, en Estonie, ce sera Manuel Jous, en cumulant avec le commentaire radio.

RTL semble plus ambitieuse en matière de sport. Elle a récemment obtenu les droits de l’Euro de hockey. Un regret ?

C’est une compétition qui nous intéressait, mais on ne peut pas faire de folie. Quand les prix ne sont plus raisonnables pour nous, on ne prend pas les droits. Mais nous avons déjà pas mal de choses à proposer.

Mais plus largement, cela vous inquiète ?

Je connais bien Vincenzo Ciuro et je ne peux pas l’empêcher de bien travailler. Cela fait partie de la concurrence. Nous allons continuer à regarder dans notre assiette et continuer à bien travailler pour continuer à répondre aux attentes.