Ce mardi soir à la télé: et si c’était Tania qui remportait Koh-Lanta ?

Nicolas. L’ancien militaire était l’un des candidats les plus affûtés et les plus polyvalents de cette saison, aussi bien à l’aise sur terre que dans l’eau. Il a d’ailleurs ramené de nombreux poissons à sa tribu des Jaunes, les Paniman, sa seule tribu. Son choix stratégique de faire alliance avec Frédéric, Quentin et Gilles a été payant, mais cela s’est joué à peu… Le jury final est composé de 4 anciens Rouges et 4 anciens Jaunes, dont Gilles et Quentin, qui sont peut-être plus proches de Frédéric… S’il remporte les poteaux, le choix de son adversaire sera crucial.

Tania. C’est la miraculée de cette saison. Jamais une aventurière n’avait reçu autant de votes (36) contre elle lors des conseils. Il faut dire qu’au début de l’aventure, elle s’est mis à dos pas mal de monde avec des contre-performances et un manque d’implication. Éliminée le 12e jour par les Rouges, elle est ensuite revenue chez les Jaunes suite à l’abandon de Benjamin. Évincée lors d’un conseil surprise, elle est à nouveau de retour après un duel contre Esteban le 35e jour. Un collier opportunément trouvé avant l’avant-dernier conseil et sa stratégie de ne pas le jouer l’ont qualifiée pour l’orientation, où elle a terminé deuxième. Si elle est parmi les deux finalistes, son positivisme et son caractère de battante pourraient jouer en sa faveur.

Frédéric. L’ex-directeur commercial – il est retourné dans l’hôtellerie depuis le tournage, comme maître d’hôtel et barman – est sans doute le plus stratège de cette édition. La tête pensante de l’alliance des quatre garçons, c’est lui. Sportif, amical, diplomate, il a réussi à embobiner tout le monde. La semaine dernière, il a tenté une approche avec Nicolas, en lui disant que s’il gagnait les poteaux, il le choisirait comme adversaire. Nicolas lui a répondu qu’il devait réfléchir… Signe qu’il se méfie de son allié. Pourtant, lors du vote final, ce côté stratège pourrait le pénaliser fortement.

