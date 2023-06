Silvio Berlusconi, roi de la télé en Italie qui a eu un échec retentissant en France avec La Cinq

Tout débute en 1985, quand François Mitterrand décide d’ouvrir l’espace télévisuel français à une chaîne commerciale privée, TF1 faisant encore partie à l’époque du service public. Si la CLT luxembourgeoise – qui cherche à étendre son empire en télévision en France – est candidate, c’est Silvio Berlusconi qui remporte le morceau, avec l’industriel Jérôme Seydoux. Le 20 janvier 1986, il présente les programmes de la future chaîne La Cinq, sœur jumelle de Canale Cinque, qui va lui servir à diffuser l’énorme catalogue de programmes qu’il détient en Italie via Mediaset. La chaîne commence à émettre le 20 février 1986.

Silvio Berlusconi sort le chéquier pour attirer les stars du petit écran. Dès les premières heures de La Cinq, on retrouve Christian Morin, Alain Gillot-Pétré, Roger Zabel et Élisabeth Tordjman à l’antenne. Les séries américaines sont légion: les épisodes d’ Arnold et Willy, de Happy Days, de Mission impossible, de Star Trek, de Shérif, fais-moi peur, de Wonder Woman ou de La Cinquième dimension sont multidiffusés.

La Cinq profite aussi d’un cahier des charges avantageux qui lui permet de diffuser des films deux ans seulement après leur sortie, contre trois pour les chaînes publiques.

"Il avait créé une chaîne à l’italienne, avec des paillettes, c’était le côté champagne et filles qui dansent", se souvient pour l’AFP Jean-Claude Bourret, passé sur la Cinq en 1987 après avoir été l’un des présentateurs stars de TF1.

"Un malin"

Berlusconi, "c’était un extraordinaire séducteur, un malin", sourit Jean-Claude Bourret, en racontant comment le magnat se vantait de truquer l’Audimat italien. Selon lui, l’homme d’affaires assurait payer de nouveaux téléviseurs aux foyers dans lesquels l’audience était mesurée, en leur demandant de laisser l’ancien branché en permanence sur Canale Cinque.

Mais l’aventure française se complique rapidement. Jacques Chirac, devenu Premier ministre en mars 1986, privatise TF1 et résilie la concession de la Cinq. Mais il en faut plus pour désarçonner Berlusconi. En 1987, il relance une nouvelle chaîne du même nom, avec le Français Robert Hersant, patron de presse de droite

Le flamboyant Italien et le redouté patron de presse français "s’entendaient assez bien", se rappelle Jean-Claude Bourret, qui rejoint la chaîne à ce moment-là.

La Cinq nouvelle mouture se fait peu à peu une place dans l’Audimat, même si elle n’est pas reçue dans certaines parties du territoire. En plus des séries, elle diffuse des dessins animés japonais devenus cultes ( Olive et Tom, Jeanne et Serge, Princesse Sarah), qui côtoient les émissions de Stéphane Collaro et ses "cocogirls" en tenues sexy ( Collaricocoshow, Mondo Dingo).

Côté info, Jean-Claude Bourret présente le JT et crée de nouveaux formats, comme l’interactif Duel sur la Cinq, où deux invités qui débattent sont ensuite départagés par un sondage téléphonique.

Mais l’audience de la Cinq, qui culmine à 13% en 1989, est trop faible pour rentabiliser une chaîne entièrement financée par la publicité et qui a beaucoup dépensé. Car une nouvelle fois, Berlusconi a sorti le chéquier pour acheter des programmes – il rafle Dallas à TF1 en payant 600 000 FF par épisode au lieu de 250 000 pour TF1 – mais aussi faire venir des stars: Patrick Sébastien Patrick Sébastien, Stéphane Coillaro, Philippe Bouvard, Michel Robbe… Courtisé, Michel Drucker n’ira pas, son frère Jean arrivant à le retenir sur France 2. La Cinq lance également quelques jeunes prometteurs comme Thierry Ardisson ou… Nagui, qui devient une star en animant le jeu Que le meilleur gagne.

Malgré ça, La Cinq accumule les déficits et reçoit des amendes pour diffusion de programmes violents ou non-respect de quotas de diffusion. Les actionnaires se divisent et Hersant jette l’éponge en 1990. Le CSA désigne le groupe Hachette, dirigé par Jean-Luc Lagardère, qui rêve de se lancer dans la télévision, pour gérer la chaîne. Berlusconi reste actionnaire mais privé de tout rôle opérationnel.

L’ambition de Lagardère, qui tente de miser sur la qualité, se heurte à la réalité économique. Les pertes se creusent et la liquidation judiciaire de la chaîne, qui employait 900 personnes, est prononcée en 1992 au vu d’un passif déclaré qui approche quatre milliards de francs (soit 60 millions d’euros).

Sa disparition entraîne de vifs débats sur l’octroi de sa fréquence. Le gouvernement la préemptera rapidement pour lancer la chaîne franco-allemande Arte.