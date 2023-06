La prison après “Familles nombreuses : la vie en XXL” pour Amandine Pellissard ? “Si c’était à refaire, je le referais”

Une première fois condamnée à six mois de prison avec sursis et trois ans de mise à l’épreuve pour avoir fait des chèques sans provision, la mère au foyer – qui s’est reconvertie dans le contenu de charme – a été arrêtée un an plus tard pour avoir volé de la nourriture dans un supermarché.

“On était en très grande difficulté financière à cette époque”, justifie Amandine Pellissard qui a été condamnée à six mois de prison ferme en 2022. Une peine à laquelle s’additionnent les six premiers mois de sursis. Ce qui fait, au total, un an derrière les barreaux.

En appel de la décision de justice, la star des réseaux sociaux doit de nouveau se présenter devant le tribunal pour connaître son jugement définitif.

“L’avocat n’est pas très optimiste dans le sens où je suis récidiviste et où j’étais en période de mise à l’épreuve. Et je pense que ma notoriété va me desservir”, regrette Amandine Pellissard. “L’avocat m’a dit ouvertement que dans le meilleur des cas, j’aurai un bracelet électronique. Si ça se trouve, je vais accoucher avec un bracelet électronique à la cheville. ”

“J’ai très peur ! Je ne mérite pas d’aller en prison”, estime encore la mère au foyer. “Mais si c’était à refaire, je le referais parce que j’ai fait ça pour nourrir mes gosses. À ce moment-là, je n’avais pas d’autres choix. ”