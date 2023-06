Bach, l’Égypte ou l’Intelligence Artificielle ? Que regarder à la télé cette semaine ?

Ce film tout neuf nous glisse dans les pas du chef d’orchestre toulousain Michel Brun, qui consacre sa vie à Jean-Sébastien Bach, et à transmettre son œuvre le plus largement possible. Cantates "sans filet" où le public chante avec le chœur, initiation pour jeunes handicapés, mélange de musique de Bach avec des sonorités africaines...Il met Bach à toutes les sauces et c’est passionnant.

2. Mardi 13: "Laissez-vous guider en Égypte" - France 2, 21 h 10

Lorant DEUTSCH Stéphane BERN ©© Morgane Prod

Un "Laissez-vous guider" exceptionnel du duo Stéphane Bern et Lorànt Deutsch qui, pour la première fois dans l’histoire de l’émission, sortent de France et vont à la découverte de l’une des civilisations les plus fascinantes de l’histoire: l’Égypte antique ! Avec ses pharaons, ses reines, ses monuments démesurés, ses dieux, ses déesses et ses rites religieux, ses savoirs ingénieux et modernes...Un univers inépuisable,

3. Mercredi 14: "L’Intelligence artificielle" - La Une, 20 h 15

Se promener oui, mais plus sans être surveillés... ©Emiliia - stock.adobe.com

Sous le titre "Vos visages sont les nôtres"’, le magazine #Investigation propose une enquête sur l’intelligence artificielle, ce nouveau phénomène qui contourne les barrières légales et protectrices établies pour impacter notre vie privée. Cette grande enquête de Jessica Le Masurier et Roméo Langlois révèle les nouveaux défis qui nous attendent face à cette simulation de l’intelligence humaine.

4. Jeudi 15: "Envole-moi" - RTL-TVI, 20H55

Thomas, jeune fêtard, se voit contraint par son père médecin de s’occuper d’un de ses jeunes patients sous peine de se voir couper les vivres. Il rencontre alors Marcus, 12 ans, qui souffre depuis sa naissance d’une maladie grave. Cette rencontre va bouleverser le quotidien de l’un et de l’autre, et tout simplement changer leur vie. Un joli film de Christophe Barratier ("Les Choristes") avec Victor Belmondo, fils de l’illustre, et qui est très bien.

5. Vendredi 16: Horta Brugmann, histoire d’un hôpital - La Une 22h

Victor Horta s’est beaucoup amusé à dessiner cet hôpital bruxellois.

À la suite du legs du mécène Georges Brugmann, Victor Horta conçoit pour la Ville de Bruxelles un hôpital moderne à l’architecture pavillonnaire très originale, dans un parc de 18 hectares aux allures de jardin arboré. Dès son inauguration, en 1923, l’hôpital a cultivé l’art d’innover. Ce film raconte donc la médecine du XXe siècle au gré de l’évolution urbanistique de l’endroit. Ces évolutions sont illustrées par une modélisation d complète du site.