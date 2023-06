Ce lundi soir, le documentaire Si tu tues, appelle-moi… propose une immersion unique dans le monde secret des narco-avocats. Car les cartels ne font pas qu’imposer leurs règles avec terreur, ils ont également développé un système juridique très sophistiqué de défense contrôlé par des narco-avocats expérimentés.

Gustavo Salazar, par exemple, a défendu Pablo Escobar entre 1983 et 1994, année de son décès. "J’étais attiré par le mystère et tout ce qui touchait à la délinquance et à l’argent, considérant le mal comme quelque chose d’érotique", indique-t-il dans une interview publiée l’an dernier dans L’Est Républicain, alors qu’il passait ses vacances en France.

Ces avocats sont la pierre angulaire de ces structures corporatives entourant le trafic de stupéfiants. Ils incarnent la collusion entre narcotrafic et les structures judiciaires, politiques et financières locales. L’avocat passe de l’ombre à la lumière. Il longe la frontière qui sépare les crimes les plus barbares du droit à la justice. Et parfois il la franchit.

L’avocat est un passeur de mondes, un médiateur étrange qui représente face à la loi ceux qui détruisent tous les codes de la condition humaine. La relation entre un avocat et un criminel est une relation à part, basée sur la vérité. Cette vérité n’est pas celle d’une enquête policière ni celle présentée lors d’un procès ni encore celle des journalistes. Cette vérité n’appartient qu’à l’avocat et à son client…

Pots-de-vin ?

Un brin décousu, ce film d’Eduardo Febbro s’attaque aussi aux politiciens, ceux qui d’un côté prétendent vouloir éradiquer les cartels mais qui se laissent facilement acheter pour fermer les yeux… C’était d’ailleurs l’un des arguments de défense des avocats d’El Chapo lors de son procès à New York en 2018. Ils avaient affirmé que plusieurs présidents mexicains avaient reçu des pots-de-vin du cartel de Sinaloa. Pour Jeffrey Lichtman, son client El Chapo est un bouc émissaire. "Pourquoi le gouvernement mexicain a-t-il besoin d’un bouc émissaire ? Parce qu’ils se font trop d’argent avec les pots-de-vin des barons des cartels", avait-il déclaré à l’audience…

