L’été sur la RTBF  : la chaîne publique mise sur des valeurs sûres

La Une

Sur la première chaîne, on retrouvera une saison 7 de Chiens et chats sans collier (dès ce 10 juin) ; Le Beau Vélo de RAVeL fêtera ses 25 ans tous les dimanches après le JT (du 9 juillet au 27 août) ; François Mazure proposera une saison 3 d’ Un monde à part (tous les dimanches à 20 h 15, du 2 juillet au 20 août) ; Ophélie Fontana sera à la barre d’une nouvelle saison de Crimes et indices avec la rediffusion de quatre épisodes de Devoir d’enquête et deux épisodes inédits achetés en France (le mercredi, du 5 juillet au 23 août).

Fanny Jandrain accueillera de nouveaux invités pour "djôser wallon" dans une 3e saison de Stoemp, pèkèt… et des rawettes. Les invités annoncés sont Adamo, Axelle Red, Sandra Kim, Thomas Meunier, Annie Allard, Jacques Bredael, Pierre Marcolini et Jean-Louis Lahaye (du 14/07 au 01/09).

Les samedis soir, six personnalités de la RTBF (Walid, Cyril Detaeye, Héloïse Blanchaert, Benjamin Deceuninck, Caroline Dossogne et Anne-Laure Macq) tenteront quant à elles de faire élire le plus beau village de Wallonie dans Mon plus beau village. Les candidats cette année seront Chaumont-Gistoux, Soiron, Gouvy, Érezée, Celles et Barbençon.

Le 21 juillet sera un peu spécial puisque l’on célébrera les 10 ans de règne du roi Philippe. Ophélie Fontana commentera le défilé, tandis que Patrick Weber proposera un numéro spécial de Gotha en soirée.

Du côté des documentaires, le roi Baudouin aura droit au sien à l’occasion des 30 ans de son décès (la date de diffusion n’est pas connue). La Une diffusera également une série documentaire intitulée Bienvenue au club (date non précisée) ainsi que des épisodes d’ Exploration du monde commentés par… Philippe Soreil, évincé de l’émission Les Ambassadeurs en 2017.

Tous les vendredis, elle diffusera également l’excellente série historique La guerre des trônes, soit l’histoire de la construction de l’Europe avec Bruno Solo.

Enfin, du côté de la fiction, la RTBF annonce une nouvelle saison d’ Alexandra Ehle avec Julie Depardieu ainsi que la 5e et dernière saison de Balthazar avec Tomer Sisley. Citons également la série anglaise Le pacte pour trois jeudis soirs et des rediffusions à gogo ( Capitaine Marleau, Alex Hugo, Grand Hôtel, Le mystère du lac, Peur sur le lac…). Si la majorité du sport passera sur Tipik, La Une réservera ses après-midi au Tour de France du 1er au 23 juillet.

Tipik

La chaîne accueillera une nouvelle saison de Fort Boyard le vendredi soir. Outre les nombreuses rediffusions, la chaîne sera surtout celle du sport avec la Coupe du monde féminine de football (du 20/07 au 20/08), la suite de la saison de Formule 1, le Tour de France Femmes (du 23 au 30 juillet) et les championnats du monde d’athlétisme à Budapest (du 19 au 27 août).

La Trois

La chaîne prévoit des rediffusions de la série historique Apocalypse, mais aussi des documentaires inédits d’auteurs belges comme I am chance de Marc-Henri Wajnberg (le 03/07) ou encore Le balai libéré de Coline Grando (21/08).

On pointera également un cycle consacré aux séries ou aux films inspirés de faits divers, comme Lætitia (sur l’affaire Lætitia Perrais, dès le 20/06), Une affaire française consacrée à l’affaire Grégory (dès le 11/07), Ils ont échangé mon enfant sur l’affaire Sophie Serrano (dès le 08/08) et Ne tirez pas, le film de Stijn Coninx sur les tueurs du Brabant (le 22/08). Les faits divers seront aussi au centre des soirées du vendredi, avec les séries documentaires 48h (soit la durée de la garde à vue en France) et 50 ans de faits divers.

Les soirées du mercredi seront consacrées à trois sagas de l’été: The Missing, avec Tchéky Karyo et Émilie Dequenne ; Le temps est assassin, adapté d’un roman de Michel Bussi, et Ils étaient dix, adaptation française de Dix petits nègres d’Agatha Christie avec Samuel Le Bihan et Romane Bohringer.