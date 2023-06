Sportive de haut niveau, joyeuse du FC Fleury 91 dans l’Essonne et membre de l’équipe de France lors de la Coupe du monde 2019, elle avait tout ce qu’il fallait pour aller loin. Mais cela a plus été un poids pour elle.

Julie Debever a énormément souffert dans conditions de jeu dans Koh-Lanta Elle a perdu beaucoup de poids et a eu un temps de convalescence important avant de se remettre du jeu. “J’avais des jambes en guimauve. J’avais perdu tous mes muscles, quand je courais je sentais que je vacillais un peu” peut-on lire dans Télé-Loisirs. À son retour chez elle, l’impossibilité de retrouver ses crampons s’est imposée à elle…

”C’est ce qui a précipité aussi la fin de ma carrière, que j’ai annoncée la semaine dernière. Ce retour a été beaucoup trop long et en plus je me suis fait mal au genou en janvier. Même si avant de partir sur Koh-Lanta, je savais que j’étais plus proche de la fin de ma carrière que du début”, explique-t-elle selon Télé-Loisirs. Pour clore le sujet auprès de TF1 : “Tout ça m’a fait prendre conscience qu’il était préférable que je mette un terme à ma carrière. S’arrêter à 35 ans, c’est une belle carrière. Et j’ai d’autres projets après, comme construire une famille avec ma compagne. C’est tout aussi beau.”